13 đoàn tàu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT) cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đây là cơ sở để đảm bảo các đoàn tàu thực hiện vận hành thử nghiệm đánh giá an toàn hệ thống trước khi nghiệm thu đưa vào vận hành thương mại.

Theo Cục Đăng kiểm, việc kiểm tra các đoàn tàu được thực hiện theo quy chuẩn quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Cục Đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kỹ thuật cho 13 đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Cục Đăng kiểm tiến hành kiểm tra linh kiện từng đoàn tàu (ở trạng thái tĩnh, chuyển động) và đối chiếu với hồ sơ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện đường sắt nhập khẩu. Sau khi hoàn thành kiểm tra, phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định để đưa vào vận hành...

Cùng với công đoạn trên, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông cũng phải trải qua việc đánh giá an toàn hệ thống do tư vấn độc lập Pháp (Liên danh Apave - Certifer – Tricc, do Việt Nam thuê) thực hiện.

Sau khi tư vấn của Pháp có kết quả đánh giá, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục thẩm định, cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống trước khi dự án đi vào khai thác thương mại.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có tổng chiều dài hơn 13 km, 12 nhà ga và 13 đoàn tàu.

Mỗi đoàn tàu có bốn toa, sức chở hơn 900 người, tối đa 1.326 người, vận tốc thiết kế 80km/h, vận tốc khai thác thương mại trung bình 35km/h.

Dự kiến khi đi vào khai thác ở giai đoạn đầu tần suất chạy tàu 6-7 phút/chuyến, về thời gian dừng tàu từ 30- 40 giây.

Vũ Điệp