13h30 chiều nay (9/11), lực lượng chức năng cẩu kéo thành công xe container bị lật nghiêng trên cầu Thanh Trì.

Xe container mang biển kiểm soát Bình Định lưu thông trên đường vành đai 3 hướng quận Hoàng Mai đi huyện Gia Lâm bị lật trên cầu Thanh Trì vào 2h sáng nay.

Đầu xe contrainer nằm nghiêng dưới chân cầu, đuôi xe vắt chéo, chiếm một phần mặt cầu. Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã lập rào chắn một làn đường để xe cứu hộ làm nhiệm vụ và phân luồng phương tiện từ xa tránh ùn tắc.

3 xe cẩu cùng hơn 10 công nhân được điều tới hiện trường. Lực lượng chức năng phải mất hơn 3 giờ tháo khung treo và hệ thống biển báo để phục vụ công tác cứu hộ.

10m hộ lan can cũng được tháo bỏ. Tuyến đường vành đai 3 trên cao bị ùn tắc khoảng 7 km từ đầu giờ sáng đến 14h.

Tài xế container là anh Đoàn Ngọc L. (SN 1986, An Nghĩa, Hoài An, Bình Định), may mắn thoát ra an toàn sau vụ lật xe.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ tại nạn:

3 xe cẩu ‘giải cứu’ container bị lật nghiêng trên cầu Thanh Trì

Quá trình tháo khung treo, biển báo báo giao thông mất hơn 3 giờ đồng hồ

Đội CSGT số 14 cử lực lượng phân luồng, hỗ trợ công tác cứu hộ

Đường Vành đai 3 trên cao bị ùn tắc hơn 7 km

Lực lượng cứu hộ phải huy động 3 xe cẩu, trong đó 2 xe cỡ lớn tham gia cẩu kéo

13h30 công tác cứu hộ hoàn thành

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người

Đình Hiếu