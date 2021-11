Hà Nội:

Xe container lật trên đường lên cầu Thanh Trì, húc đổ cột biển báo, kéo đổ cột khung biển báo hiệu, gây ùn tắc giao thông suốt sáng 9/11.

Chỉ huy Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, tổ công tác của đơn vị đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông sau vụ tai nạn xe container lật trên cầu Thanh Trì khiến ùn tắc kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ lật xe container khiến giao thông qua cầu Thanh Trì ùn tắc



Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h sáng 9/1. Xe container BKS 77H-0166x kéo theo rơ-moóc BKS 77R-0351x chạy trên đường vành đai 3 trên cao hướng quận Hoàng Mai đi huyện Gia Lâm. Đến đoạn lên cầu Thanh Trì thì xe container bị lật.

Chiếc xe lật đã húc đổ cột biển báo hiệu ven đường, kéo đổ nghiêng cột khung biển báo hiệu của tuyến đường. Tại hiện trường, đầu xe container rơi khỏi phần đường dẫn lên cầu, còn thùng xe vẫn gác lên thành cầu.

CSGT khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông

Đầu xe container rơi khỏi phần đường dẫn

Tài xế container là anh Đoàn Ngọc L. (SN 1986, An Nghĩa, Hoài An, Bình Định), may mắn thoát ra an toàn sau vụ lật xe.

Tuy nhiên, tới giờ cao điểm sáng cùng ngày, do chưa thể cẩu, kéo chiếc xe container trên, tuyến đường vành đai 3 qua cầu Thanh Trì ùn tắc nghiêm trọng.

Hiện tổ công tác Đội CSGT số 14 vẫn đang khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông, hỗ trợ cẩu kéo phương tiện gặp nạn.

Quyết Nguyễn