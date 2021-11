Ba xe máy đi cùng chiều va chạm mạnh tại thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Sáng nay 8/11, thông tin từ giáo viên Trường THPT Kỳ Sơn cho biết, gần 12h đêm qua, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe máy đi cùng chiều khiến 4 người gặp nạn. Trong đó, 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trong đêm

Hai học sinh Trường THPT Kỳ Sơn tử vong tại chỗ là em Moong Văn Hải (học sinh lớp 10C6), trú tại xã Chiêu Lưu và em Cụt Bá Mạnh (học sinh lớp 11C3), trú tại xã Mường Ải.

Riêng em Moong Văn Huệ (học sinh lớp 11C3), trú tại xã Bảo Thắng đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Một người đàn ông khác bị tử vong (chưa rõ danh tính) cũng trú tại thị trấn Mường Xén, hành nghề buôn bán thịt lợn.

Lãnh đạo Trường THPT Kỳ Sơn cho biết, cả 3 xe máy đi cùng chiều va chạm với nhau. Khi va chạm, người đập đầu vào lan can bên đường nên dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang được lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn và Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Quốc Huy