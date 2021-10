Bộ Công an vừa có các chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế khi nới lỏng giãn cách xã hội.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, dự báo trong thời gian tới, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều địa phương tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ phức tạp, vi phạm gia tăng, các phương tiện vận tải hành khách công cộng hoạt động trở lại, nhu cầu người dân từ các địa phương nới lỏng giãn cách để trở về quê là rất lớn.

Để thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông từ nay đến hết năm 2021, Bộ Công an đã có nhiều chỉ đạo đối với công an toàn quốc.

Theo đó, lực lượng công an, trọng tâm là lực lượng CSGT cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống đua xe trái phép, bảo đảm an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn lái xe. Ảnh: Cục CSGT

Chủ động nắm tình hình để xác định thời gian, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Từ đó kịp thời phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng vi phạm, xử lý ngay từ đầu khi các đối tượng “manh nha” có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép. Đưa ra truy tố, xét xử ngay tại địa bàn xảy ra các vụ việc điển hình nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông.

Trên đường bộ, tiếp tục thực hiện kế hoạch về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy; tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lợi dụng việc cấp giấy nhận diện có mã QR cho các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu để vi phạm pháp luật.

Trên đường sắt, tập trung xử lý các hành vi không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu, nhân viên gác chắn khi đi qua đường ngang; các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường sắt; vi phạm về quy trình tác nghiệp kỹ thuật đường sắt; mở đường ngang trái phép.

Trên đường thủy, tập trung xử lý các hành vi vi phạm quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện. Tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách, phục vụ nhân dân đi lại trên đường thuỷ an toàn, thuận lợi; kết hợp kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy.

Phối hợp với ngành GTVT và các ngành chức năng bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

Đánh giá, khảo sát xác định các “điểm đen” về tai nạn giao thông để có giải pháp khắc phục kịp thời. Tuyệt đối không để ùn tắc giao thông, nhất là tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Đoàn Bổng