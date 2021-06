Bỏ giấy đăng kiểm ô tô dù mới dừng ở mức độ nghiên cứu nhưng theo các chủ phương tiện và chuyên gia giao thông đây là là xu thế tất yếu và nên làm sớm.

Thất lạc giấy đăng kiểm, tài xế lo bị giữ xe

Anh Đỗ Văn Bình, ở Hà Đông (Hà Nội) cho biết, giấy đăng kiểm xe cơ giới hiện nay tuy nhỏ gọn thuận tiện hơn trước nhưng luôn phải mang theo khi đi trên đường.

Anh Bình kể, có lần anh cho bạn mượn ô tô về Hà Nam không đem theo giấy chứng nhận đăng kiểm. Khi lực lượng CSGT kiểm tra, bạn anh không mang theo nên bị lực lượng chức năng yêu cầu giữ xe theo quy định.

Không còn cách nào khác, anh Bình buộc phải gửi gấp giấy tờ xuống cho bạn làm thủ tục xử lý vi phạm để không bị giữ xe.

Đăng kiểm ô tô

Anh chia sẻ, trong thời buổi công nghệ 4.0 như hiện nay lúc nào cũng phải “kè kè” giấy chứng nhận đăng kiểm trên xe sẽ rất bất tiện.

Trong khi dữ liệu đăng kiểm có đủ trong hệ thống, quản lý nhà nước hoàn toàn có thể hướng tới truy cập qua phần mềm.

Theo anh Bình, nếu quản lý đăng kiểm làm được như vậy sẽ tạo thuận tiện không chỉ cho lái xe, chủ phương tiện mà lực lượng chức năng trên đường cũng thuận tiện hơn trong việc tuần tra kiểm soát.

Tương tự như anh Bình, anh Cao Văn Du ở Mỹ Đình (Hà Nội) cho hay, anh mua ô tô 4 chỗ và thực hiện kiểm định xe lần đầu. Thời hạn đăng kiểm đến tháng 1/2023. Thế nhưng do giấy đăng kiểm thất lạc, đầu tháng 6, anh đến Trung tâm đăng kiểm hỏi thì được thông báo, phải làm thủ tục cấp lại như lần kế tiếp.

Khi đến đăng kiểm lại, ngoài việc phải viết giấy cam kết bị mất giấy chứng nhận đăng kiểm và không sử dụng vào mục đích phi pháp, anh Du phải chấp nhận thời hạn đăng kiểm chỉ đến tháng 11/2022 và nộp thêm phí kiểm định đăng kiểm.

Giám đốc một Trung tâm đăng kiểm cho rằng, quản lý nhà nước hoàn toàn có thể bỏ giấy tờ đăng kiểm để tránh rủi ro về mất giấy tờ cho chủ phương tiện. Trung tâm đăng kiểm cũng không phải in ấn, quản lý phôi giấy chứng nhận.

Để thực hiện được việc này có thể bổ sung thêm mã vạch QR trên tem đăng kiểm và phương tiện chỉ cần cấp tem.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng quét mã vạch để truy cập đầy đủ dữ liệu về phương tiện. Tuy nhiên vướng mắc hiện nay là dữ liệu hồ sơ trực tuyến còn thiếu hình ảnh phương tiện, nên cần được bổ sung.

Số hoá kiểm soát phương tiện là xu thế tất yếu

Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-03S cho rằng, số hoá công tác cấp chứng nhận đăng kiểm là việc cần làm, nhưng hiện nay trên giấy chứng nhận đăng kiểm ngoài thông tin về thời hạn kiểm định thì còn có thông số kỹ thuật và ảnh phương tiện để tiện cho cơ quan chức năng kiểm soát phương tiện.

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện là 1 trong 3 loại giấy tờ không thể thiếu của tài xế ô tô

Ông Hải lưu ý, khi số hoá tra cứu đăng kiểm phương tiện phải đảm bảo hiện lên cả hình ảnh phương tiện và các thông số kỹ thuật, thời hạn đăng kiểm. Xe tải cơi nới thành thùng phải kiểm soát chặt.

Trước mắt có thể làm song song vừa cấp giấy vừa số hoá để tiện chống làm giả giấy chứng nhận đăng kiểm vì hiện nay giấy giả rất nhiều. Khi số hoá được hình ảnh và thông số kỹ thuật có thể tiến tới bỏ cấp giấy chứng nhận đăng kiểm (bản giấy).

Ủng hộ việc chuyển đổi số thuận tiện cho công tác quản lý phương tiện, ông Nguyễn Văn Thạch, nguyên Vụ trưởng An toàn giao thông (Bộ GTVT) cho rằng, hiện nay số xe có chu kỳ đăng kiểm từ 3-6 tháng đang tăng nhanh. Do vậy nếu bỏ được giấy chứng nhận đăng kiểm sẽ góp phần tiết kiệm chi phí in ấn, quản lý đăng kiểm khá lớn.

Theo quy định, mỗi xe đến đăng kiểm phải nộp lệ phí giấy chứng nhận kiểm định 100 ngàn đồng. Số tiền này được nộp cho kho bạc nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính. Với hơn 3,7 triệu xe đăng kiểm hàng năm số tiền này cũng khá lớn.

“Ở một số nước họ đã sử dụng bằng lái điện tử, lực lượng chức năng có thể thông qua thông tin cá nhân để truy cập bằng lái, giấy chứng nhận đăng kiểm… chứ không phải cầm đủ các loại giấy tờ khi lưu hành xe trên đường như ở nước ta hiện nay”, ông Thạch nói.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, việc số hoá, hướng tới bỏ cấp bản giấy chứng nhận đăng kiểm lái là xu thế phát triển tất yếu. Tuy nhiên để thực hiện được, khi ứng dụng công nghệ cũng đồng thời phải sửa đổi Nghị định trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cụ thể, phải sửa đổi theo hướng loại bỏ việc xử phạt với hành vi không đem các giấy tờ tuỳ thân đã được hệ thống dữ liệu lưu giữ sẵn, phù hợp với các quy định mới được ban hành...

Nghiên cứu bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô Cục Đăng kiểm Việt Nam đang hướng tới nghiên cứu bỏ giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, tạo thủ tục thuận lợi cho chủ phương tiện, giảm thủ tục hành chính đăng kiểm.

Vũ Điệp