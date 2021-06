Theo QLDA đường Hồ Chí Minh, hiện nay các nhà thầu thi công dự án Cam Lộ - La Sơn đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng. Giá thép tăng cao, biến động lớn làm xáo trộn kế hoạch thi công của các nhà thầu. Khối lượng cát lấy từ Quảng Nam do vướng mắc về quản lý nên khối lượng cung cấp cho dự án đang bị "hụt" so với yêu cầu. Nguồn đất đắp khối lượng điều phối lúc đầu theo khảo sát thiết kế sẽ lấy tại chỗ, nhưng do biến động trên địa bàn có nhiều dự án nên bị thiếu hụt.