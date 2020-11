Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tăng cường thanh kiểm tra, xử nghiêm vi phạm trong vận tải khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021.

Với lĩnh vực đường bộ, Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”. Xử lý nghiêm các vi phạm chạy sai hành trình, chở quá tải, quá số người quy định; chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định...

Với lĩnh vực đường sắt, Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về đảm bảo trật tự, an toàn và phục vụ vận tải khách tại các nhà ga đường sắt.

Các cơ quan đơn vị cần chấp hành nghiêm quy trình, quy phạm ATGT đường sắt của nhân viên gác đường ngang; hoạt động của hệ thống cảnh báo, báo hiệu đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự ATGT đường sắt, công tác phục vụ vận tải đường sắt tại các doanh nghiệp kinh doanh.

Liên quan đến hàng không, Thanh tra Bộ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn đối với các phương tiện vận chuyển mặt đất khi lưu thông tại khu vực cảng hàng không, thực hiện các quy định về an toàn, an ninh và bảo đảm chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay.

Với lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải, Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoạt động của phương tiện tại cảng, bến trong việc chấp hành các quy định về vận chuyển hành khách, hàng hóa; thực hiện quy định về tải trọng, giá vé...

Vũ Điệp