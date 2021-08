"Anh nhìn xem, TP.HCM, Đồng Nai cũng đang ảnh hưởng dịch bệnh, lưu lượng phương tiện lớn hơn rất nhiều sao họ vẫn tổ chức tốt, vẫn đảm bảo phòng chống dịch"- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói như vậy với Phó Chủ tịch TP Cần Thơ.

Chiều 25/8, tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT và các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển hàng hoá, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết vướng mắc khi hàng hóa đi qua TP. Cần Thơ và một số địa phương.

TP.Cần Thơ đưa ra một số yêu cầu như phải đăng ký trước với ngành Công thương, rồi phải trung chuyển hàng hóa trước khi đưa vào gây ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu luân chuyển, tiêu thụ hàng hóa nông sản, thiết bị, vật tư y tế thiết yếu.

Ông Lâm đề nghị TP. Cần Thơ tạo điều kiện cho xe lưu thông hàng hoá, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc vận chuyển hàng hóa về TP.HCM để phục vụ doanh nghiệp, người dân cũng như ảnh hưởng đến việc cung cấp hàng hóa ngược lại từ TP.HCM về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.



Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ lý giải, trước đây mỗi ngày có khoảng 15.000-16.000 xe đi trên địa bàn, khi bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16, chỉ còn khoảng 4.000 xe đi qua trung tâm thành phố.

TP áp dụng biện pháp tăng cường thì giảm xuống còn khoảng 2.000 - 2.500 xe đi vào trung tâm, 800 xe đi ngang trung tâm. Nếu để như hiện nay có trên 3.000 điểm giao nhận hàng hóa trong trung tâm thành phố thì không kiểm soát được.

Do vậy, để tăng cường công tác phòng chống dịch, thành phố đã yêu cầu DN vận tải, chủ phương tiện có nhu cầu đi qua trung tâm TP đăng ký trước qua điện thoại, zalo, email để địa phương sắp xếp, phân luồng tổ chức, điều tiết giao thông cho hợp lý.

Còn hàng hóa bốc, dỡ tại địa bàn, thành phố sẽ tổ chức 12 điểm trung chuyển tại các cửa ngõ để hạn chế phương tiện và người đi từ vùng dịch về vào trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch.

Ông Hè cho rằng việc yêu cầu đăng ký trước không phải gia tăng thủ tục hành chính, không phải thêm điều kiện… mà chỉ là giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, phương tiện có nhu cầu đi qua thành phố được lưu thông.

Xe chở hàng hoá bị kẹt lại ở Cần Thơ



Theo ông Hè, sở dĩ giao thông ùn tắc có 3 lý do, do nhiều phương tiện tập trung về 1 điểm trung chuyển quá đông vào cùng một thời điểm. Nhiều phương tiện đi qua TP.Cần Thơ lại trùng với luồng giao nhận hàng hóa của Cần Thơ. Ngoài ra, do thao tác chuyển đổi tài xế, phun khử khuẩn chậm. Một số tài xế từ tỉnh ngoài về Cần Thơ chưa có chỗ nghỉ ngơi.



Không đồng tình với lý do Phó Chủ tịch TP Cần Thơ đưa ra, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể bức xúc: “Anh Hè nêu lý do như vậy không thuyết phục. Cần Thơ là thủ phủ miền Tây Nam Bộ, là điểm trung chuyển lớn, những trục quốc lộ quan trọng đều đi qua TP mà hiện nay mỗi ngày chỉ khoảng 3.000 - 4.000 phương tiện đi, đến và đi qua thành phố là không lớn.

Anh nhìn xem, TP.HCM, Đồng Nai cũng đang ảnh hưởng dịch bệnh như vậy, lưu lượng phương tiện lớn hơn rất nhiều sao họ vẫn tổ chức tốt, vẫn đảm bảo phòng chống dịch.

Sáng nay, Chủ tịch Sóc Trăng phải gọi điện cầu cứu tôi vì xe chở oxy về Sóc Trăng không qua được Cần Thơ, tôi phải gọi cho anh Trường, Chủ tịch TP để xử lý đấy! Nếu như thế này các anh vừa gây khó khăn cho chính các anh, cho các tỉnh miền Tây”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đặt vấn đề với lãnh đạo TP. Cần Thơ: “Các anh đã tính toán kỹ chưa? Nếu trung chuyển thì thành phố có sắp xếp được đủ lái xe, phương tiện để xếp dỡ không? Trang thiết bị, con người công nhân xếp dỡ thế nào? Tập trung chung chuyển có thể gây tập trung đông người, dễ lây lan dịch bệnh hơn….

Báo chí đã nêu, doanh nghiệp người dân bức xúc thì chứng tỏ chính sách, giải pháp đưa ra chưa thực sự hiệu quả, cho nên các anh cũng phải tính toán lại thật kỹ, rà soát và phải có sự điều chỉnh ngay, để không trái với những chỉ đạo của Chính phủ”.

Bổ sung thêm ý kiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến phân vân, kiểm soát dịch hiện nay là kiểm soát điều kiện y tế với lái xe, và người theo xe chứ phương tiện, hàng hóa có phải là nguồn lây nhiễm đâu mà các anh tổ chức phun khử khuẩn phương tiện, vừa tốn kém lại mất thời gian”.

Cuối cùng Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị Cần Thơ cần chấn chỉnh ngay tình trạng này để đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa thông suốt.



Vận chuyển hàng hóa qua các chốt kiểm dịch cần biết thông tin này Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu thống nhất nội dung, quy trình kiểm tra tại các chốt kiểm dịch đảm bảo vận tải hàng hóa thông suốt, tránh ùn tắc giao thông.

Vũ Điệp