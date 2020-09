Cầu thép An Phú Đông đang được khẩn trương hoàn thiện để thỏa mong ước hơn 30 năm thoát khỏi cảnh "qua sông lụy phà" của người dân hai quận Gò Vấp và 12.

Chiều 26/9, công trường dự án xây dựng cầu tạm bằng kết cấu thép An Phú Đông, nối giữa phường 5 (quận Gò Vấp) và phường An Phú Đông (quận 12), công nhân đang tất bật thi công để dự án kịp tiến độ hoàn thành cuối tháng 10 này.

Công trường thi công cầu thép An Phú Đông kết nối quận Gò Vấp và quận 12

Buôn bán gần khu vực cầu thép An Phú Đông (phía quận Gò Vấp), chị Nguyễn Thị Minh vui mừng vì cây cầu mơ ước bắc qua sông Vàm Thuật đang thành hình và chuẩn bị đưa vào khai thác.

Chị Minh cho biết hiện nay nếu đi công việc qua lại từ quận Gò Vấp sang quận 12, người dân phải chờ phà hoặc đi đường vòng, rất mất thời gian và tốn kém.

“Nay chuẩn bị đi qua cầu đường bộ thì chỉ cần vài phút là có thể tới quận 12. Người dân vui mừng và ngày nào cũng đến họ chụp hình và chờ đợi cầu thông xe”, chị Minh chia sẻ.

Trên công trường thi công, các công nhân đang tất bật với các hạng mục cuối Công nhân đang thực hiện các nhịp dầm cầu thép

Ông Trần Quang Sáng (70 tuổi, ngụ phía quận 12) cũng ra công trình cầu thép An Phú Đông để xem tiến độ thi công. Ông chia sẻ, bao thế hệ người dân sống ở bờ quận 12 luôn mong ngóng có được cây cầu bắc qua sông Vàm Thuật và nay đã trở thành hiện thực.

“Người nào cũng trông mong có cây cầu để đi lại cho thuận tiện. Đặc biệt, những hôm mưa gió, nhà có người bệnh thì đỡ vất vả, đi thăm khám thuận tiện hơn”, ông Sáng vui mừng.

Vị trí xây dựng cầu thép ngay sát phà An Phú Đông Khi cầu thép đưa vào khai thác thì người dân không còn phải "qua sông lụy phà"

Người dân vui mừng và ngày nào cũng đến chụp hình và chờ đợi ngày cầu thông xe

Cũng vui mừng như bao người dân khác, nhưng ông Nguyễn Văn Bằng (68 tuổi) có chút bùi ngùi. Đứng bên bờ sông Vàm Thuật nhìn về cây cầu thép đang thành hình, ông Bằng cho biết mình làm bảo vệ bến phà An Phú Đông đã 20 năm qua. Công việc hằng ngày của ông là kiểm tra an toàn quanh bến phà. Khi phà hoạt động, ông đến nhắc từng hành khách tuân thủ an toàn khi lên phà.

“Sắp tới, cầu thép hoàn thành thì phà An Phú Đông sẽ dừng hoạt động và tôi cũng chấm dứt công việc. Tôi có chút tiếc nuối nhưng cũng vui vì sự phát triển của thành phố. Đặc biệt, khi có cầu thì bà con đi lại tránh được nguy hiểm, kinh tế khu vực được phát triển. Vào đêm khuya, người dân không phải chạy đường vòng để qua lại khi bến phà An Phú Đông dừng hoạt động", ông Bằng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Bằng làm bảo vệ bến phà An Phú Đông đã 20 năm qua

Ảnh phối cảnh cầu sắt An Phú Đông sau khi hoàn thành

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết hiện nay đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện các hạng mục cuối. Dự kiến dự án sẽ kịp tiến độ, hoàn thành phục vụ bà con vào cuối tháng 10.

Cầu thép tạm An Phú Đông có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

Công trình có quy mô 8 nhịp bailey, dài 240m, rộng 12,5m, đường dẫn đầu cầu hơn 1.036m.

Sau khi công trình đưa vào khai thác sẽ thay thế phà hiện hữu, đáp ứng cho xe máy và ô tô có tải trọng dưới 5 tấn lưu thông qua cầu theo hai chiều.

