Lực lượng của Cục CSGT phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt tài xế xe container chở 25kg pháo trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

20h30 ngày 27/12, Tổ Tuần tra kiểm soát số 3 và số 4 thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) kiểm tra container BKS 98C-223.09 kéo theo rơ móoc BKS 98R-017.13 do Đặng Văn Quyền (SN 1983, ở huyện An Thi, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

CSGT bắt lái xe container chở pháo trên cao tốc

Đại uý Lê Văn Chiển, Phó đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thông tin: Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đội nhận được tin báo xe container chở pháo.

Đơn vị đã huy động các tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến bám theo, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe container chở 25kg pháo, trong đó có 6 hộp pháo nhỏ, 2 hộp báo to, và 2 bánh pháo dạng dây.

Số pháo bị bắt giữ

Vụ việc được bàn giao cho Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xử lý.

P.Trần