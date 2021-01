CSGT Công an TP.HCM phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng CSGT công an 6 tỉnh để đảm bảo TTATGT - TTXH, đặc biệt là vấn nạn tụ tập gây rối, đua xe.

Chiều 21/1 tại TP.HCM, đại diện của phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cùng đại diện các phòng PC08 công an 6 tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang, tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo TTATGT - TTXH địa bàn giáp ranh.

Ngoài các lực lượng khác của công an các tỉnh, thành phối hợp, thì riêng CSGT cần liên hệ, phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm phòng, chống ùn tắc, đua xe trái phép và hiệu quả hơn trong việc trấn áp các loại tội phạm, lợi dụng phương tiện giao thông để hoạt động gây án trên đường hay tẩu thoát.

Trên cơ sở ký kết kế hoạch phối hợp, phòng PC08 Công an TP.HCM gửi dự thảo cho các đơn vị, căn cứ vào nội dung góp ý để tổng hợp thành quy chế phối hợp hoàn chỉnh.

Đại diện phòng CSGT của Công an 7 tỉnh, thành cùng tham gia ký kết kế hoạch phối hợp

Trung tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM cho biết, trong những năm qua, lực lượng CSGT các tỉnh, thành thường xuyên phối hợp để giải quyết các vấn đề về TTATGT - TTXH ở các địa bàn giáp ranh, dọc các tuyến giao thông.

Riêng Phòng PC08, Công an TP thường xuyên khảo sát từng tuyến, khu vực, các điểm nóng... từ đó xây dựng kế hoạch, giao từng đơn vị phối hợp, trao đổi thông tin với CSGT các tỉnh giáp ranh.

Theo trung tá Dương, việc ký kết kế hoạch phối hợp này nhằm đảm bảo tốt hơn nhiều vấn đề. Cụ thể như, các đơn vị phối hợp thông báo kịp thời tình hình TTATGT, trao đổi thông tin để nhanh chóng giải quyết ùn tắc. Hay phối hợp huy động, bố trí lực lượng tuần tra, xử lý các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe thành đoàn gây rối trật tự công cộng…

Ngoài ra, CSGT các tỉnh, thành thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp lực lượng, hỗ trợ phương tiện lẫn nhau để hiệu quả hơn trong công tác đưa, dẫn đoàn.

Trung tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM

Các đơn vị trao đổi thông tin nhanh nhạy hơn, tổ chức lực lượng để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hơn các hoạt động tội phạm trên các tuyến giao thông, đặc biệt là các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ phức tạp.

Trung tá Nguyễn Đình Dương đề nghị, các đơn vị trong công tác phối hợp phải đảm bảo sự chỉ huy, chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của lực lượng CSGT Công an 7 tỉnh, thành.

Cảnh sát TP.HCM cài người vào các hội, nhóm kín đua xe Nhờ việc cài người vào các hội nhóm kín hay tụ tập đua xe, Công an huyện Bình Chánh kịp thời giải tán hàng chục nhóm “quái xế” và tạm giữ nhiều xe độ.

Trường An