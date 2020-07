Việc đổi biển số xe từ màu trắng sang màu vàng rất đơn giản. Các chủ phương tiện không phải đem xe đến cơ quan công an và cũng không phải cà số máy số khung.

Xung quan chủ trương bắt buộc xe kinh doanh vận tải phải chuyển từ biển trắng sang màu vàng, VietNamNet đã có cuộc trao đổi với Trung tá Phạm Việt Công, Trưởng phòng quản lý phương tiện - Cục CSGT (Bộ Công an).

Trung tá Phạm Việt Công

Thông tư 58 của Bộ Công an quy định các xe kinh doanh vận tải sẽ phải chuyển đổi biển kiểm soát từ màu trắng sang màu vàng từ ngày 1/8. Xin ông cho biết chủ trương này xuất phát từ đâu?



Việc bắt buộc các xe kinh doanh vận tải chuyển đổi từ biển trắng sang màu vàng là thực hiện Nghị quyết 12 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông.



Việc đổi biển số xe này tạo sự đồng bộ thống nhất trong quản lý các phương tiện vận tải; Giúp cơ quan quản lý đánh giá tác động của hạ tầng cũng như điều hành tổ chức giao thông hợp lý, tránh ùn tắc và tai nạn giao thông.



Đặc biệt, việc bắt buộc xe kinh doanh vận tải chuyển từ biển trắng sang màu vàng sẽ đảm bảo sự công bằng trong quá trình kinh doanh vận tải của các loại hình vận tải.



Hiện nay có nhiều đơn vị vận tải thực hiện nghiêm, nhưng có đơn vị thực hiện chưa tốt nên xảy ra tình trạng cạnh tranh thiếu công bằng, gây thất thoát thuế của Nhà nước.

Thủ tục đơn giản, không phải cà số khung, số máy

Chủ phương tiện kinh doanh vận tải lo ngại thủ tục chuyển đổi biển số xe sang màu vàng mất thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Ông nói rõ hơn về thủ tục chuyển đổi như thế nào?



Tôi cho rằng thủ tục chuyển đổi biển xe ô tô sang màu vàng rất đơn giản. Bộ Công an đã quy định rõ trong các thông tư, theo đó các chủ phương tiện không phải đem xe đến cơ quan công an và cũng không phải cà số máy, số khung.



Chủ phương tiện chỉ cần thông báo cho cơ quan công an danh sách biển số xe cần đổi, trên cơ sở đó cơ quan công an tiếp nhận và thực hiện các công tác nghiệp vụ để đổi biển số; cập nhật trên hệ thống đăng ký xe và hẹn lịch chủ xe về thời gian thích hợp đến đổi biển.



Hiện nay Bộ Công an đã đã chỉ đạo công an địa phương tới các huyện, xã phối hợp với các doanh nghiệp, chủ phương tiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết cấp lại một cách nhanh nhất. Trong quá trình cấp đổi các phương tiện vẫn hoạt động bình thường.



Có chủ xe đang thế chấp ngân hàng lo lắng khi đổi biển số xe từ màu trắng sang màu vàng sẽ ảnh hưởng đến các giao dịch thế chấp?



Thực ra đây chỉ đổi nền biển từ màu trắng sang vàng chữ đen, còn số xe vẫn giữa nguyên; đăng ký xe cũng không phải đổi. Điều này sẽ thuận tiện và không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến các giao dịch thế chấp ngân hàng của phương tiện.



Hiện nay xe taxi công nghệ hoạt động thời gian ngắn cũng phải đổi sang biển số màu vàng. Khi không còn kinh doanh, chủ xe phải đến các điểm đăng ký xe làm thủ tục cấp đổi sang biển trắng như ban đầu. Nhiều tài xế phản ánh, thủ tục đổi biển như vậy có rườm rà, gây tốn kém cho chủ xe?



Như tôi đã nói, việc đổi biển số sang màu vàng có 2 mục tiêu để đánh giá tổng thể công tác quản lý giao thông và công tác điều hành giao thông hợp lý, tránh ùn tắc và tai nạn.



Thứ hai là để đảm bảo môi trường kinh doanh vận tải bình đẳng. Khi các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải phải có sự nhận biết, nhận diện và chấp hành các quy định kinh doanh vận tải.



Bộ Công an cũng quy định rất rõ, đối với các phương tiện khi không tham gia kinh doanh vận tải nữa thì sẵn sàng đổi trả lại biển cũ, không thay đổi giấy phép đăng ký xe nên thủ tục rất gọn nhẹ, nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chủ phương tiện.



Về mức phí chuyển đổi, có ý kiến cho rằng trong điều kiện doanh nghiệp khó khăn như hiện nay, nhà nước nên miễn giảm cho chủ xe. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?



Mức phí cấp đổi biển số xe được quy định rõ tại Thông tư 29 của Bộ Tài chính. Hiện nay mỗi phương tiện đổi biển sẽ phải nộp 100.000 đồng.



Thống kê cho thấy số lượng phương tiện đổi biển không nhiều, chỉ hơn 820.000 phương tiện nên kinh phí cũng không lớn.

Trong khi nếu đổi sang biển màu vàng sẽ tạo rất nhiều thuận lợi như đánh giá tác động của điều hành hệ thống giao thông, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, công khai; tránh thất thu thuế.



Các thủ tục từ cơ quan công an chặt chẽ nhưng giảm tối đa các thủ tục không có chi phí phát sinh, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của chủ xe và chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải.



Qua khảo sát và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp vận tải, các Hiệp hội ô tô vận tải và taxi đều ủng hộ chủ trương này vì nó rất thuận lợi. Do vậy đổi biển mất 100 ngàn, doanh nghiệp và chủ xe sẵn sàng đổi ngay.



Ông có lưu ý gì với chủ xe kinh doanh vận tải khi quy định đổi biển trắng sang màu vàng bắt đầu thực hiện?



Tôi chỉ lưu ý trường hợp đăng ký mới nên đến các cơ quan công an làm thủ tục sang biển màu vàng ngay từ đầu. Do vậy, các phương tiện trước 1/8 nên chủ động liên hệ để đổi biển theo quy định mới.

Vũ Điệp (thực hiện)