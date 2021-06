Chiều muộn ngày 22/6, nhạc sỹ Nguyễn Hồng Vân được nối máy điện thoại trò chuyện trực tiếp với Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an về bài hát đầy xúc động do nhạc sỹ gốc Hà Nội mới sáng tác.

Vừa kết thúc ngày làm việc ở nhiệm sở, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nhẹ nhàng cất tấm thư khen cùng món quà của Đại tướng Tô Lâm vào chiếc túi rồi lên xe tiến thẳng đến nhà nhạc sỹ Hồng Vân.

Căn nhà của vị nhạc sỹ sinh năm 1957 nằm sâu trong ngõ Nguyên Cao (quận Hai Bà Trưng); đón đoàn của Bộ Công an ghé thăm từ đầu ngõ, nhạc sỹ Hồng Vân không giấu vẻ xúc động, vui mừng khi sáng tác mới của mình đã được Bộ trưởng Tô Lâm biết đến và cử cán bộ trực tiếp xuống nhà riêng để động viên.

Cục trưởng Nguyễn Văn Trung (ngoài cùng bên phải) trò chuyện với nhạc sỹ Hồng Vân (giữa). Ảnh: Đoàn Bổng

Cục trưởng Nguyễn Văn Trung giọng từ tốn: "bài hát của nhạc sỹ với tựa đề Cô chú công an với mái trường được Bộ trưởng Tô Lâm lắng nghe và bày tỏ niềm vui khi những việc làm của lực lượng công an được đi vào âm nhạc theo cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng vẫn chứa đựng tình cảm sâu sắc, chân thành". Vì lý do đó, Bộ trưởng có ý kiến trực tiếp đến Cục Cảnh sát giao thông viết thư khen và đến trao quà.

Khuôn mặt hiện rõ niềm vui mừng, nhạc sỹ Hồng Vân cho biết, hai hôm nay trằn trọc khi nhận tin vui sẽ có đoàn đến thăm, động viên. Ông cho biết, sáng tác ca khúc trên đều xuất phát từ góc nhìn cá nhân về lực lượng công an nhân dân và điều đáng nói, chính âm nhạc đã trở thành sợi dây, giúp ông kết nối với Đại tướng Tô Lâm.

Đúng 18h, theo nguyện vọng của nhạc sỹ Hồng Vân khi muốn được trò chuyện trực tiếp với Bộ trưởng Công an, Cục trưởng Nguyễn Văn Trung nối máy và từ đầu dây bên kia giọng Bộ trưởng Tô Lâm cất lên "xin chào nhạc sỹ Hồng Vân".

Vui mừng khi lần đầu tiên được trò chuyện với Tư lệnh ngành Công an, nhạc sỹ Hồng Vân từ tốn chào hỏi và bày tỏ sự xúc động khi được Đại tướng Tô Lâm gửi lời động viên sức khỏe.

Nhạc sỹ Hồng Vân trò chuyện điện thoại với Bộ trưởng Tô Lâm. Ảnh: Đoàn Bổng

"Thưa Bộ trưởng, bản thân tôi từng là một người bộ đội biên phòng, sau đó chuyển công tác sang ngành công an, tôi rất thấu hiểu những hi sinh, vất vả của người lính. Bài hát về cô chú công an làm nhiệm vụ ở cổng trường là một góc nhìn mà tôi chứng kiến và có sự rung động rất lớn khi viết ra trong vòng hai đêm trắng", nhạc sỹ Hồng Vân chia sẻ.

Đáp lại, ông Tô Lâm gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình nhạc sỹ và mong muốn nhạc sỹ sẽ có thêm nhiều tác phẩm sáng tác về lực lượng công an.

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn ba phút đã chứa đựng trong đó sự trân trọng của Đại tướng Tô Lâm dành cho vị nhạc sỹ gốc Hà Nội vì những đóng góp thiết thực cho lực lượng.

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Cục trưởng Nguyễn Văn Trung tận tay trao lá thư khen của Cục Cảnh sát giao thông đến nhạc sỹ Hồng Vân. Trong thư khen, Tướng Trung cho biết, vừa qua lực lượng của Cục được Bộ trưởng Tô Lâm tặng một đĩa nhạc ca khúc "Cô chú công an với mái trường" của nhạc sỹ.

"Ca khúc phản ánh rõ nét những phẩm chất tốt đẹp vốn có của cán bộ, chiến sĩ, là sự động viên, nguồn cổ vũ tinh thần cho lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, Bộ Công an giao trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên mọi tuyến đường, vì sự bình yên của nhân dân", trích thư khen.

Nói về bối cảnh ra đời tác phẩm trên, nhạc sỹ Hồng Vân cho biết trong một lần cùng vợ đi ngang cổng trường Thái Thịnh (quận Đống Đa), ông bắt gặp hình ảnh các chiến sỹ điều tiết giao thông trước cổng trường, kế sau đó là một nữ chiến sỹ nắm tay những cháu bé giúp qua đường.

Thiếu tướng Trung tặng thư khen cho nhạc sỹ Hồng Vân. Ảnh: Đoàn Bổng

"Cả hai vợ chồng tôi đều xúc động, vợ tôi nhắn nhủ phải viết một ca khúc để cổ vũ tinh thần và để nhiều người biết đến những câu chuyện nhân văn như vậy vẫn hiện hữu", nhạc sỹ nói.

Dù cuộc điện thoại với Bộ trưởng Tô Lâm kết thúc khá lâu nhưng giọng nói nhạc sỹ Hồng Vân vẫn còn nguyên sự hồi hộp, đôi mắt ánh lên sự vui mừng. Ông nói khi sáng tác ca khúc trên không nghĩ sẽ đến được tai Bộ trưởng, nhưng quá bất ngờ khi được động viên và khích lệ.

"Bình thường nếu có ca khúc mới được ghi nhận, tôi thường được mời đến các cơ quan, đơn vị để lắng nghe và đón nhận tình cảm. Nhưng hôm nay tôi thật sự tự hào khi được đích thân Cục trưởng đến tận nhà, ân cần hỏi han, chia sẻ và động viên. Với một người nghệ sỹ, đây là nguồn động lực để tiếp tục sáng tạo", nhạc sỹ Hồng Vân tâm sự.

Nhạc sỹ Hồng Vân cho biết, khi lực lượng công an có nhu cầu sử dụng tác phẩm trên, ông tự nguyện tặng ca khúc trên mà không yêu cầu về các chi phí. Đồng thời, vị nhạc sĩ tiết lộ, ông đang "thai nghén" một tác phẩm nữa viết về lực lượng công an, dự kiến sẽ công bố trong năm nay.

Đoàn Bổng