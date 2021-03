Với những mô hình giúp dân theo cách thiết thực, gần gũi, lực lượng công an chính quy về xã sau hơn một năm đã xây dựng thế trận lòng dân bền chặt, khăng khít.

Đại úy Phạm Sơn Hùng, Trưởng công an xã Phú Cường (Sóc Sơn, Hà Nội) đúng 8h sáng ngày 12/3, cùng đồng đội cầm cuốc, xẻng tiến về hướng nhà chị Trần Thị Hưng trong sự bất ngờ của người dân thôn Tân Trại.

Chưa kịp để gia chủ rót nước, đại úy Hùng xắn tay áo, cầm cuốc đào rãnh đất dài cả chục mét để làm móng dựng lên một bức tường bê tông kiên cố. Cách đó vài bước chân, đồng đội anh tay xách thùng sơn, tay cầm chổi, bắc thang để "khoác" lên căn nhà chị Hưng diện mạo hoàn toàn mới.

Tất bật hỗ trợ công an xã những việc không tên, chị Trần Thị Hưng - người mẹ của hai con nhỏ có gia cảnh khó khăn ở xã Phú Cường không giấu vẻ xúc động khi được công an xã giúp xây dựng bức tường vững chãi cùng con đường dẫn vào nhà thảm bê tông trong những ngày đầu xuân mới.

Công an xã Phú Cường giúp sửa nhà chị Trần Thị Hưng

"Bức tường dài chục mét ngăn với khoảng đất rộng kế bên như lấp đi khoảng trống trải trong gia đình", chị Hưng nói và cho biết, bức tường dựng lên giúp tổ ấm thêm an tâm, đặc biệt là về mặt an ninh.

Chị Hưng cho biết, nhiều năm nay chị vẫn tự ti vì gia cảnh đặc biệt khó khăn, ít thời gian và tiền của để chăm chút cho tổ ấm. Căn nhà lợp mái tôn vì thế lọt thỏm giữa bốn bề đất sỏi, cây cối rậm rạp.

"Nhìn tổ ấm được lột xác, thổi hồn sức sống mới, tôi lại thêm khao khát để cố gắng làm việc, để sống tốt hơn vì các con mình", chị Hưng tâm sự.

Nhìn thành quả của công an xã làm nên, Chủ tịch UBND xã Phú Cường Nguyễn Văn Huynh tâm sự: "Tôi trước đây từng có nhiều năm làm trưởng công an xã (bán chính quy) nên rất ủng hộ các hoạt động của anh em hôm nay. Những việc dù nhỏ nhưng được gói với tình cảm lớn, tôi tin nhân dân sẽ thấu hiểu".

Con đường dẫn vào nhà chị Hưng được trải bê tông

Đại úy Phạm Sơn Hùng mở đầu câu chuyện với VietNamNet bằng câu nói vui, rằng "nhiều người vẫn nghĩ, cứ có công an đến là chắc nhà này, nhà kia có vụ việc gì hoặc có ai đó bị bắt".

Hơn một năm thực hiện đề án đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh ở xã, đại úy Hùng luôn đau đáu việc làm sao để "bám cơ sở" một cách tự nhiên và gần gũi nhất, tránh hình thức và rập khuôn, máy móc.

"Làm sao để dân tin, cảm nhận được sự chân thành của chúng tôi qua những việc làm dù nhỏ là việc tôi trăn trở. Vì chỉ khi được dân tin tưởng, thì gần như các việc khó đã được giải quyết một nửa. Tôi ý thức rất rõ, không có cách gì gần dân, thấu hiểu dân bằng cách mình tự xắn tay làm những hành động thiết thực", anh Hùng nói.

Trăn trở trên của đại úy Phạm Sơn Hùng khi làm sao để bám cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP. Hà Nội tập trung triển khai thường xuyên thông qua nhiều hoạt động, đặc biệt chú trọng công tác dân vận của lực lượng công an xã.

Đại úy Phạm Sơn Hùng (thứ hai từ bên trái) tặng quà cho gia đình chị Hưng

Từ mục tiêu luôn coi trọng công tác dân vận để huy động sức mạnh toàn dân, thu hẹp khoảng cách về đời sống giữa các vùng miền và nâng cao tinh thần trách nhiệm đảm bảo tiêu trí “xã bám cơ sở" của lực lượng công an xã - Công an TP Hà Nội triển khai các hoạt động công an xã giúp dân, chung tay vì cộng đồng.

Ghi nhận của VietNamNet tại các xã, thuộc các huyện, thị trấn thuộc Hà Nội cho thấy, lực lượng công an xã phối hợp với các đoàn thể đồng loạt tổ chức các hoạt động hướng về nhân dân.

Có thể kể đến, công an xã Phú Cường sửa nhà gia đình hộ nghèo, tặng hàng trăm suất quà đến gia đình có công. Tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, công an xã chọn cách thực hiện ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm nhằm góp phần phòng chống dịch Covid-19. Ở huyện Gia Lâm, công an xã Yên Thường thực hiện việc trồng cây xanh tại các điểm công cộng với mục tiêu "ươm mầm xanh, triệu tốt lành".

Thượng tá Thành Kiên Trung (ngoài cùng bên trái) trong buổi ghé thăm gia đình chị Trần Thị Hưng

Những hoạt động kể trên như những nét chấm phá trong bức tranh tổng thể của lực lượng công an xã trên địa bàn Hà Nội đang chuyển mình bằng những hoạt động gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Thượng tá Thành Kiên Trung, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an TP Hà Nội) cho biết, các hoạt động thiết thực trên của công an xã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, gắn chặt tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sỹ với cơ sở, người dân.

Theo thượng tá Trung, các việc làm dù lớn, dù nhỏ nhưng được thực hiện bằng sự nhiệt thành sẽ giúp lực lượng công an xã bám sát cơ sở, từ việc nắm chắc cơ sở sẽ có những phương án chính xác, đặc biệt là công tác phòng ngừa khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã của Bộ Công an, tính đến tháng 12/2020, Công an TP Hà Nội bố trí công an chính quy tại 386/386 xã trên địa bàn 18 huyện, thị xã. Theo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội là đơn vị đi đầu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Đoàn Bổng