Ngày 15/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức Lễ ra quân bảo đảm TTATGT phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn, ùn tắc... bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo đảm các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, CSGT tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT.

Trong đó tập trung vào kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường...

Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, CSGT bố trí lực lượng phối hợp chính quyền, Công an các địa phương và ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường sắt; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT đường sắt tại các đường ngang phức tạp về ATGT, đường ngang không có cảnh giới, đường ngang mở trái phép, chú trọng phương tiện đường bộ đi qua đường sắt; việc chấp hành các quy định về phòng, chống cháy nổ; việc chấp hành pháp luật về vận chuyển hành khách, hàng hóa.

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, vào khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán, Cảnh sát đường thủy tập trung vào các đối tượng kinh doanh hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm như: Sông Hồng, sông Đuống, sông Lam, sông Sài Gòn, sông Tiền, sông Hậu…

Đợt cao điểm sẽ diễn ra từ 15/12/2020 đến 28/2/2021.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cục CSGt phát biểu tại lễ ra quân Lễ xuất quân sáng 15/12 tại Hà Nội





Các đơn vị trong Cục CSGT ra quân bảo đảm TT ATGT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc

Nữ CSGT trong lễ ra quân sáng 15/12

Đội hình xe mô tô xuất quân

Đội hình xe ô tô xuất quân làm nhiệm vụ



Phạm Hải