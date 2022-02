Ngày 6/2 (mùng 6 Tết), người dân miền Tây ùn ùn về TP.HCM để chuẩn bị làm việc trở lại vào thứ Hai tới khiến nhiều nơi trên quốc lộ 1 kẹt xe nghiêm trọng.

Trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Bình Minh (Vĩnh Long), hàng nghìn xe ken đặc, nối đuối nhau, di chuyển chậm theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM.

Cũng trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Còn tại phà Đình Khao, hướng từ Vĩnh Long đi tỉnh Bến Tre cũng xảy ra tình trạng kẹt xe. Tương tự, quốc lộ 60, đoạn gần cầu Rạch Miễu cũng xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, tại ngã 3 An Thái Trung nút giao quốc lộ 1 và quốc lộ 30, điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xảy ra ùn tắc cục bộ.

Tại đường dẫn cầu Mỹ Thuận đến ngã 3 An Thái Trung nút giao quốc lộ 1 - quốc 30, hàng nghìn xe đông nghịt, nhích từng mét.

“Mọi năm, nút giao thông ngã 3 An Thái Trung lúc nào cũng thông thoáng nhưng năm nay kẹt xe rất kinh hoàng. Tôi đợi gần 1 giờ mà chưa qua được đoạn đường này”, chị Kiều Oanh (ngụ tỉnh Vĩnh Long) nói.

Thượng tá Trần Ngọc Đời , Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sáng nay do ảnh hưởng triều cường, kết hợp lượng xe di chuyển từ miền Tây đến TP.HCM đông nên xảy ra ùn ứ cục bộ trên quốc lộ 1.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Tiền Giang có mặt tại các “điểm nóng” trên quốc lộ 1, đoạn cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến ngã 3 An Thái Trung xảy ra dồn xe kéo dài. Đơn vị đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ, túc trực xuyên suốt tại nút giao ngã 3 An Thái Trung, các cây cầu hẹp trên quốc lộ 1,… để điều tiết, phân luồng.

