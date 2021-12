Mức độ xuống cấp các hạng mục cầu Chương Dương đang được đơn vị kiểm định đánh giá và lên phương án sửa chữa tổng thể.

Đơn vị quản lý, duy tu cầu Chương Dương (Công ty công trình giao thông Hà Nội) cho biết, vừa bàn giao mặt bằng cầu cho đơn vị kiểm định xem xét, đánh giá mức độ xuống cấp, dự kiến đến hết tháng 12 khi kiểm định hoàn thành sẽ lên phương án sửa chữa tổng thể cầu Chương Dương.

Hiện nay phương tiện qua cầu Chương Dương đã tăng gấp 8 lần so với thiết kế. Theo tính toán của đơn vị quản lý, duy tu cầu Chương Dương, trong năm 2021 bình quân mỗi ngày có khoảng hơn 95.000 lượt xe qua cầu.

Để giảm tải và tránh ùn tắc lối lên xuống cầu từ hướng đường Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật, TP Hà Nội đã xây dựng thêm hệ thống vòng xoay ở phía Nam, tuy nhiên hiện phương án này không còn khả thi vì lượng phương tiện cá nhân qua khu vực này quá lớn.

Mặt cầu Chương Dương xuống cấp, cần sớm được sửa chữa. (Ảnh: Dân Việt)

Quan sát mặt cầu dễ dàng nhận thấy những hư hỏng, xuống cấp của nhiều hạng mục. Khe co giãn mặt cầu hướng quận Long Biên vào trung tâm bị nứt với độ rộng khoảng 5 cm, khiến một phần đường tách rời khỏi thành cầu. Thậm chí có khe co giãn nhô hẳn lên mặt đường gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia trên đường.

Đại diện đơn vị Quản lý, duy tu cầu Chương Dương cho biết, cầu có 11 khe co giãn, trước đây 8 khe co giãn đã được sửa chữa song vẫn còn 3 khe chưa được sửa gồm T4, T7 và T8A. Thực tế này đang gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

