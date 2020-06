Sáng nay (23/6), 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Hải Dương, khiến 3 người đi xe máy tử vong.

Lúc 6h30, tại ngã ba Hoàng Long, TP Hải Dương xảy ra vụ va chạm giữa ô tô BKS: 34C - 187.96 do anh Hoàng Văn Nghị (SN 1986, trú tại thị xã Kinh Môn) lái và xe máy BKS: 34M6 - 0414.

Trên xe máy có ông Phạm Kim Trung (SN 1958) và Nguyễn Hữu Chín (SN 1968), cùng trú tại huyện Gia Lộc. Sau vụ tai nạn, 2 ông Trung và Chín tử vong tại hiện trường.

Vụ tai nạn sáng nay tại TP Hải Dương

Khoảng 10h10 cùng ngày, tại Km3+400 đường huyện 194B thuộc địa phận xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng tiếp tục xảy ra vụ tai nạn khác.

Hiện trường vụ tai nạn tại huyện Cẩm Giàng

Xe ô tô tải BKS 15C - 060.30 do Cao Văn Thành (SN 1987 ở xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng) cầm lái va chạm với xe máy BKS 34L3 - 1186 do Nguyễn Văn Thuyến (SN 1980, trú tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng) lái. Hậu qủa, anh Thuyến tử vong, xe máy hư hỏng nặng.

Cơ quan công an TP Hải Dương và huyện Cẩm Giang đang điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn.

Hoài Anh