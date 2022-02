Khi đi đến Km 537+700 (Khu gian Lệ Kỳ - Long Đại), huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, đoàn tàu SE7 bị nhóm đối tượng ném đá làm vỡ 3 cửa kính toa xe.

Ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình hôm nay (22/2) cho biết, các đơn vị đường sắt đang phối hợp với chính quyền địa phương, công an tiến hành xác minh, điều tra nhóm đối tượng có hành vi ném đá vỡ kính tàu SE7.

Nhiều hành khách trên tàu hoảng loạn vì bị đá ném vỡ lớp ngoài kính tàu.

Trước đó, vào khoảng 17h37 chiều qua (21/2), đoàn tàu mang số hiệu SE7 chạy từ Hà Nội vào TP.HCM. Đến km 537+700 (Khu gian Lệ Kỳ - Long Đại) thuộc địa phận xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tàu bị một số đối tượng từ dưới đường ném đá lên làm vỡ lớp ngoài 3 cửa kính toa xe, lớp kính phía trong vẫn che chắn an toàn cho hành khách bên trong.

Sự việc khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Nhân viên toa tàu đã nhanh chóng có mặt để xử lý và trấn an hành khách.

Sau đó, tàu SE7 phải dừng tại ga Mỹ Đức để làm biên bản ghi nhận sự việc, gửi lại cho 2 ga hai đầu phối hợp xử lý.

Được biết, tàu SE7 trên chở gần 1.000 hành khách khởi hành từ Hà Nội vào TP.HCM,

"Đây là hành động nghiêm trọng uy hiếp an toàn chạy tàu, an toàn tính mạng cho hành khách trên tàu và làm hư hỏng tài sản quốc gia. Ngay trong sáng nay, chúng tôi đã cử cán bộ đến làm việc với chính quyền và công an địa phương để phối hợp điều tra xử lý", ông Sơn thông tin thêm.

Hải Sâm