Sáng nay, ở một số tuyến phố Hà Nội, lượng người dân ra đường khá đông.

XEM CLIP: CSGT phân luồng từ xa trước chốt kiểm soát giấy đi đường ở Cầu Diễn

browser not support iframe.

Tại đường Phạm Hùng, thời điểm lúc 8h, tổ kiểm tra cơ động mạnh Y15 của Công an TP Hà Nội đặt barie, căng dây phân làn giao thông để kiểm tra lý do ra đường của người dân.Theo cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt, tổ cơ động sẽ kiểm tra giấy đi đường và giấy tờ tùy thân. Một trong hai mẫu giấy đi đường mới và cũ đều hợp lệ và được đi qua chốt.

Trong khoảng thời gian 1 giờ, tổ cơ động dừng hàng trăm lượt xe để kiểm tra, tất cả người dân đều có lý do chính đáng khi đi qua chốt.

Anh Minh (nhân viên công ty tại quận Nam Từ Liêm) cho biết, sáng nay ra đường anh mang theo cả 2 mẫu cũ và mới để khi cần sẽ xuất trình. Theo anh, mẫu mới được cấp kèm theo mã QR nên lực lượng chức năng có thể quét để kiểm tra dễ dàng.

Khoảng 30 cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Đoàn Bổng

Tất cả người dân đi qua chốt đều được dừng xe để kiểm tra

Mẫu giấy đi đường mới có kèm theo QR Code

Tổ công tác lập chốt kéo dài hàng chục mét để tránh tình trạng ùn tắc

Người dân ra đường sáng nay đều có lý do chính đáng và giấy tờ hợp lệ

Hàng trăm phương tiện được dừng kiểm tra trong sáng nay

Giấy đi đường mẫu cũ vẫn được chấp nhận

Các phương tiện ô tô được chia một làn riêng để kiểm tra

Dù trong điều kiện giãn cách, lượng người ra đường sáng nay khá đông

Ghi nhận tại chốt Cầu Diễn – quốc lộ 32 sáng 8/9, vị trí chốt trực đã được đẩy lên vài trăm mét so với ngày 6/9. Việc điều chỉnh này phần nào đã có tác dụng khi việc kiểm soát phương tiện thuận tiện, hiệu quả hơn. Lượng người và phương tiện tại khu vực không còn đông.

Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6, Thiếu tá Phạm Văn Chiến cho biết: “Sáng nay, đơn vị đã bố trí xe tuyên truyền lưu động trang bị loa công suất lớn chạy dọc tuyến đường nhắc nhở người dân về chủ trương cấp giấy đi đường mới. Xe tuyên truyền cũng sẵn sàng giải quyết sự cố hỏng xe hay ùn tắc từ xa”.

Với những người có giấy đi đường chuẩn theo mẫu mới, việc qua chốt rất nhanh vì kiểm tra chỉ mất vài giây.

“Người dân có giấy đi đường được phép đi từ vùng này sang vùng khác, nhưng phải đúng điểm đến. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để chặn đứng nguồn lây, thu hẹp vùng đỏ, dập dịch trong thời gian sớm nhất”, Thiếu tá Phạm Văn Chiến cho biết thêm.

Chị Vương Tuyết Nhung qua chốt chỉ mất mấy giây sau khi cơ quan chức năng quét mã QR giấy đi đường mẫu mới

Chị Nguyễn Thị Hương dùng giấy đi đường cũ và xuất trình ảnh chụp giấy đi đường mẫu mới cho tổ công tác quyét mã QR

Anh Hoàng Văn Phổ được cấp giấy đi đường có mã QR do Công an phường Mai Dịch cấp nhưng là bản viết tay, khi công an quét mã QR lại ra tên một người khác

Hình ảnh chốt kiểm soát Cầu Diễn sáng 8/9

Cơ quan chức năng kiểm soát người tham gia giao thông theo cả 2 mẫu giấy đi đường mới và cũ

Việc lưu thông qua chốt Cầu Diễn sáng 8/9, người dân dùng cả mẫu cũ và mới rất nhanh chóng

Đường Cầu Diễn qua chốt vắng phương tiện lưu thông. Ảnh: Phạm Hải

Chốt hướng về cầu Vĩnh Tuy sáng nay vắng người đi lại.

Nhiều người đã chuẩn bị giấy đi đường theo mẫu mới

Trước đó, tại cuộc họp ngày 7/9, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, để việc cấp và kiểm tra giấy đi đường góp phần tích cực thực hiện giãn cách ở vùng 1, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch và an toàn của người dân.

Trước mắt, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một; chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Đoàn Bổng - Phạm Hải - Nhị Tiến