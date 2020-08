Công an Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với tài xế lái xe khách chở đoàn đi họp lớp bị lật.

Bị can bị khởi tố là Hoàng Trung Toán (SN 1993, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình).

Cơ quan điều tra xác định Hoàng Trung Toán vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Khoản 3, Điều 260, Bộ Luật Hình sự.

Công an chưa áp dụng biện pháp tạm giam mà ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can do tài xế Toán bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Trước đó, khoảng 10h sáng 26/7, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha (Quảng Bình) khoảng 10km xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 15 người chết, 22 người bị thương.

Tài xế Toán bị khởi tố

Chủ phương tiện là công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài (ở số 13, đường Thái Phiên, phường Nam Lý, TP Đồng Hới).

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình Phạm Quang Hải cho biết, ô tô khách 47 chỗ BKS: 73B - 009.25 được sản xuất năm 2013, hạn đăng kiểm đến tháng 11/2023, có lắp thiết bị giám sát hành trình.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, tài xế Toán chỉ có giấy phép lái xe hạng A1 và hạng B2. Với bằng cấp trên, tài xế không đủ điều kiện điều khiển xe khách 47 chỗ ngồi.

Hải Sâm