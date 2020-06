Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố bị can với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Điều, người gây ra vụ tai nạn ngày 8/5.

Chánh văn phòng Công an tỉnh Thái Bình Thượng tá Nguyễn Quốc Vương chiều nay cho biết, Công an TP đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, SN 1967, trú tại thôn Bùi Xá, Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều gây ra vụ tai nạn chết người

Cùng ngày, VKSND TP Thái Bình ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Ông Điều từng giữ các chức vụ Phó GĐ, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Bình; Bí thư huyện Quỳnh Phụ trước khi được bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Ông cũng là ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Bình.

Chiều qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đề nghị TƯ kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng với ông Điều.

Trước đó, vào đêm 8/5, ông Nguyễn Văn Điều gây ra vụ tai nạn làm chết 1 người, bị thương 2 người rồi bỏ chạy.

