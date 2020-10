Lập tổ công tác gỡ khó cho dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông Với quyết tâm sớm đưa dự án vào vận hành khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã phối hợp với các bộ, ngành, UBND TP Hà Nội thành lập Tổ công tác để kịp thời đưa ra các giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo Tổng thầu và các đơn vị liên quan tập trung nhân sự giải quyết và yêu cầu Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống tích cực phối hợp, đưa ra các giải pháp để đánh giá an toàn trong giai đoạn vận hành thử toàn hệ thống.

Bộ GTVT đang chỉ đạo các bên cần tập trung, nỗ lực để hoàn tất các công việc còn lại của Dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Trên cơ sở dự án được Tư vấn đánh giá và cấp chứng chỉ an toàn, Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị vận hành khai thác.