Việc mở lại các đường bay quốc tế thường lệ hiện nay là phù hợp để sớm phục hồi nền kinh tế. Tuy nhiên, việc quy định cách ly 7 ngày theo ý kiến của các chuyên gia sẽ khó hút khách du lịch.

Tại buổi tọa đàm về mở lại đường bay quốc tế an toàn diễn ra sáng 10/11, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngày 8/11 Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ kế hoạch mở lại đường bay quốc tế thường lệ. Căn cứ từ thực tiễn, kinh nghiệm các nước (trước các nước đóng cửa), Bộ GTVT đã trình kế hoạch bay quốc tế thường lệ linh hoạt, có thể điều chỉnh theo thực tế triển khai.

Hiện nay các nước đang mở lại bay quốc tế sau một thời gian dài đóng cửa như: Mỹ, Úc… thậm chí trong khu vực Thái Lan đã mở cửa cho khách Việt Nam, Singapore tới không phải cách ly. Các nước này họ cũng đưa ra lộ trình mở lại đường bay quốc tế qua quá trình tích luỹ kinh nghiệm phòng, chống dịch và độ phủ rộng tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Các chuyên gia cho rằng, cần sớm mở lại các đường bay quốc tế

Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) cho biết, theo hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, sau nhập cảnh khách phải cách ly y tế 7 ngày. Trong thời gian này khách không phải ở trong phòng mà vẫn được đi lại, tham gia các hoạt động tham quan, dịch vụ theo diện khép kín, không tiếp xúc với người dân địa phương trong 7 ngày đầu. Sau 7 ngày khách có thể tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đề xuất bỏ quy định cách ly 7 ngày

Đại diện Vietnam Airlines cho rằng, mở lại các chuyến bay quốc tế để phục vụ khách đến đầu tư, giao thương, du lịch… và các vấn đề được quan tâm nhất là chính sách nhập cảnh, cách ly. Tuy nhiên, chính sách 7 ngày cách ly tập trung, cách ly tại nhà 7 ngày chỉ thu hút khách hồi hương, còn nếu muốn thu hút khách du lịch, thì phải thay đổi chính sách cách ly.

Do vậy, Vietnam Airlines đề xuất bỏ quy định cách ly 7 ngày đối với những thị trường được đánh giá kiểm soát tốt, tỷ lệ dân cư đã tiêm vắc xin cao; Khách đã tiêm đủ 2 mũi, có xét nghiệm Covid-19 âm tính trước và sau chuyến bay thì có thể cách ly hoặc cách ly 1 ngày.

Ông Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, các nước xung quanh chúng ta đều đã mở cửa và có quy định về y tế nhẹ nhàng hơn Việt Nam. Chúng ta đang quy định phải cách ly 7 ngày, nhưng Thái Lan chỉ có yêu cầu xét nghiệm 72 tiếng trước đó và xét nghiệm sau khi đến Thái Lan, có hộ chiếu vắc xin. Như vậy, khách đến Thái Lan chỉ nghỉ một đêm ở khách sạn, hôm sau có PCR âm tính là có thể đi khắp nơi.

Theo ông Nga, nếu đã tiêm vắc xin và xét nghiệm âm tính là tương đối an toàn với người xung quanh. Do vậy, nếu đã tiêm vắc xin và xét nghiệm âm tính là an toàn và không cần cách ly 7 ngày.

Tuy nhiên, để mở cửa hàng không, cần chuẩn bị thêm cho ngành y tế về pháp lý, hướng dẫn cũng như chuẩn bị về cơ sở vật chất điều trị.

“Mở cửa hàng không quốc tế là cần thiết, quan trọng là ngành y tế phải có sự chuẩn bị. Cần có sự thống nhất giữa Bộ GTVT, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế… để có có quy định cụ thể hơn khách nhập cảnh”, ông Nga cho biết.

Hộ chiếu vắc xin cần dữ liệu kết quả xét nghiệm

Đại diện Tổng cục Du lịch cho rằng, nên mở rộng cho tất cả đối tượng khách có visa, hộ chiếu đầy đủ theo quy định, tức là không hạn chế đối tượng khách, từ khách hồi hương, khách chuyên gia, khách doanh nhân, khách đến Việt Nam du lịch…

Với hộ chiếu vắc xin, hiện cơ bản các nước đã công nhận lẫn nhau với mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng. Việt Nam phải làm là giấy chứng nhận tiêm chủng trên các phần mềm điện tử để thống nhất và công nhận giữa các nước.

Theo hướng dẫn của Bộ VH-TT&DL, tất cả khách vào Việt Nam đều phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả tiền điều trị Covid-19 tại Việt Nam, với mức chi trả tối đa 50.000 USD.

Khách đi/đến Việt Nam cần có hộ chiếu vắc xin

Về hộ chiếu vắc xin, đại diện Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho biết, hiện nay Việt Nam đã công nhận tạm thời mẫu giấy chứng nhận tiêm vắc xin, khỏi bệnh Covid-19 (hộ chiếu vắc xin) cho khách đi lại giữa các nước của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước này cũng công nhận mẫu chứng nhận tiêm vắc xin, khỏi bệnh Covid-19 của Việt Nam. Trong đó có nhiều nước là đối tác quan trọng về kinh tế và du lịch của Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, các nước châu Âu…

Tuy nhiên, hiện mới công nhận hộ chiếu vắc xin tạm thời do số lượng mẫu giấy chứng nhận khá lớn và có các mẫu khác nhau, sử dụng nhiều loại vắc xin khác nhau, do vậy các nước cần thời gian để đàm phán đi tới thống nhất. Quá trình đàm phán này đang thực hiện song song giữa Việt Nam với khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cách ly tập trung 7 ngày sẽ khó để kéo khách du lịch đến Việt Nam

Ông Võ Huy Cường cho biết thêm, hiện các hãng hàng không, hành khách đều rất quan tâm tới hộ chiếu vắc xin. Các nước công nhận hộ chiếu vắc xin kỹ thuật số, trong đó có kèm các dữ liệu như kết quả xét nghiệm, đã khỏi bệnh, đã tiêm vắc xin đủ liều, loại vắc xin tiêm, thậm chí chỉ cần xét nghiệm có kháng thể là được công nhận…

Đã đến lúc thí điểm mở lại các đường bay quốc tế thường lệ, đón khách quốc tế tới. Từ đó để rút kinh nghiệm cho các giai đoạn tiếp theo, kịp thời tận dụng cơ hội, khi tới nay Thái Lan, Singapore đã mở cửa đón khách rất nhiều nước tới không phải cách ly, trong đó có cả khách du lịch Việt Nam tới.

Mở chuyến bay thẳng tới Mỹ vào cuối tháng 11 Vietnam Airlines đã hoàn tất thủ tục, các bài test để khai thác chuyến bay thường lệ tới Mỹ. Với chuyến bay chiều Mỹ - Việt Nam, trong điều kiện hiện nay, chúng tôi vẫn thực hiện theo quy định chung giống như các thị trường đường bay khác (theo chương trình combo). Còn chiều từ Việt Nam - Mỹ, Vietnam Airlines vẫn mở bán bình thường và khách có thể mua vé lẻ riêng biệt. Từ cuối tháng 11 này, Vietnam Airlines sẽ triển khai chuyến bay thường lệ với lịch bay cố định hàng tuần, kéo dài cả năm. Đây là những chuyến bay thẳng, không phải là chuyến bay thuê như trước. Về năng lực bay, chúng tôi không hạn chế số lượng tàu bay, mở bán nguyên chuyến, không hạn chế số lượng khách.

Vũ Điệp