Bộ GTVT yêu cầu xử lý các trường hợp phá rào tôn sóng, vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên tất cả các tuyến cao tốc.

Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải,nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) viết phản ánh trên Facebook tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái bị người dân tháo dỡ trái phép hộ lan tôn sóng để kinh doanh quán cơm, gây tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Ông Hải cũng đặt câu hỏi liệu có hành vi trục lợi bao che.

Sau đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) đã kiểm tra và phối hợp với các lực lượng chức năng cho rào lại.

Mới đây nhất, Bộ GTVT cũng vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ, VEC xử lý các trường hợp phá rào tôn sóng, vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên tất cả các tuyến cao tốc.

Đơn vị quản lý đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phối hợp với các lực lượng chức năng cho rào lại hộ lan các hộ dân phá làm lối đi và kinh doanh quán ăn

Bộ GTVT cho biết, qua kiểm tra, rà soát và phản ánh của báo chí, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xuất hiện tình trạng nhiều hộ dân, quán ăn hai bên đường tự phá rào chắn, vi phạm hành lang an toàn đường bộ; đặc biệt là tại vị trí Km172+500 thuộc địa phận xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), lan can cao tốc dài hơn 15m bị tháo dỡ.

Nhiều ô tô đang chạy tốc độ cao khi đến đây đã bật tín hiệu rẽ vào phía trong, nơi có quán cơm tấp nập khách.

Trước đó, trong hai tháng 1 và 2, Bộ GTVT liên tiếp có 2 văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ và VEC tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các lối đi tự mở, các điểm tự ý phá rào chắn, đón trả khách trên cao tốc (nếu có); phối hợp với địa phương để xử lý ngay các trường hợp này, gây mất ATGT.

Để đảm bảo ATGT trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các tuyến cao tốc do VEC quản lý, các công trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ, VEC và các đơn vị quản lý cao tốc phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức kiểm tra rà soát tổng thể và xử lý ngay các trường hợp phá rào tôn sóng, phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông, gây mất trật tự ATGT, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên tất cả các tuyến cao tốc.

Các đơn vị cần rà soát và đánh giá lại toàn bộ các vướng mắc, các tồn tại khác ảnh hưởng đến ATGT trong quá trình quản lý, khai thác như chưa xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống đường gom, các điểm kết nối đường ra, vào phục vụ đi lại của nhân dân...

Ông Đoàn Ngọc Hải đặt nghi vấn có bao che, ngay lập tức hộ lan cao tốc được rào lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cùng với đơn vị quản lý đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai phối hợp cùng với chính quyền địa phương chỉ đạo cho rào chắn hộ lan trên tuyến đường này.

