Nhằm tránh tái diễn cảnh nghìn người ùn ở chốt kiểm soát, Chủ tịch quận Gò Vấp kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài, còn Sở GTVT thì mong mọi người giữ khoảng cách.



Trao đổi với phóng viên VietNamNet về tình trạng nghìn người ùn ở chốt kiểm soát thuộc địa bàn quận Gò Vấp, Chủ tịch quận và Giám đốc Sở GTVT đều đưa ra những kêu gọi với người dân.

Trước đó, sáng 12/7, chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp xảy ra tình trạng ‘nghìn xe nối dài, nhích từng mét’. Đây là một trong 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 được chính quyền quận Gò Vấp tái thiết lập sau khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (từ 0h ngày 9/7)

Vào cao điểm sáng 12/7, dòng xe từ khắp nơi dồn về đường Nguyễn Kiệm khi qua chốt kiểm soát để rời khỏi quận Gò Vấp đi các nơi trên địa bàn TP.HCM.

Ùn tắc kéo dài trước chốt kiệm soát Covid-19 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp

Tại chốt này, có khoảng 10 cán bộ công an, dân quân tự vệ túc trực. Tất cả các trường hợp rời khỏi địa bàn quận Gò Vấp đều được lực lượng chức năng kiểm soát chặt, trong đó kiểm tra giấy tờ tùy thân và kiểm tra giấy ‘thông hành’ chứng nhận công ty, đơn vị sự nghiệp nằm trong danh mục Chỉ thị 16 cho phép hoạt động.

Do lượng người đổ về quá đông khiến lực lượng kiểm soát quá tải. Việc nghìn xe xếp kín, ùn tắc kéo dài gây nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết tuyến đường Nguyễn Kiệm là trục đường lớn trên địa bàn quận. Vào cao điểm, người dân từ khắp nơi đổ về nên gây quá tải, ùn tắc.

“3 ngày trước hoạt động tại các chốt vẫn diễn ra bình thường, thông thoáng. Tuy nhiên hôm nay lượng phương tiện tăng đột biến khiến công tác kiểm soát gặp khó khăn. Để tránh lặp lại tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm trong những ngày tiếp theo, quận Gò Vấp sẽ bố trí lại vị trí đặt trạm cho phù hợp hơn và tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân lựa chọn các tuyến đường khác lưu thông”- ông Dũng thông tin.

Nghìn người kín đặc tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết, việc đặt trạm, kiểm soát giấy tờ vẫn phải thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16 và các chỉ đạo của UBND TP. Chính quyền quận Gò Vấp chỉ kiểm soát người ra vào quận không có lý do chính đáng, không kiểm tra giấy xác nhận âm tính nCoV.

Chính quyền mong muốn người dân chia sẻ, hạn chế tối đa việc khỏi nhà khi không cần thiết và có những lộ trình di chuyển thay thế khác phù hợp.

Kiểm tra ngẫu nhiên, phân luồng phương tiện từ xa

Trao đổi với VietNamNet, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 323 chốt kiểm soát phương tiện trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong đó có 12 chốt kiểm soát tại vị trí giáp ranh với các tỉnh do Công an TP chủ trì; 311 chốt do quận, huyện chủ trì.

Giám đốc Sở GTVT đánh giá, 3 ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố thông thoáng, lưu lượng giảm 79-86% so với thời điểm trước thực hiện theo Chỉ thị 16. Đến sáng 12/7, tình hình giao thông qua các chốt thông thoáng và chỉ xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ thời gian ngắn trên đường Nguyễn Kiệm, Q Gò Vấp vào giờ cao điểm.

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt người dân rời khỏi địa bàn quận Gò Vấp

Ngay sau khi xảy ra tình trạng này, Sở GTVT đã khẩn trương phối hợp với quận Gò Vấp điều chỉnh phương án vị trí chốt phù hợp hơn, kết hợp tổ chức phân luồng, điều tiết từ xa một cách linh hoạt.

Người đứng đầu ngành giao thông TP cũng đã đưa ra một số giải pháp để giải quyết tình trạng ùn ứ tại một số chốt kiểm soát dịch Covid-19 như kiểm tra ngẫu nhiên, xác suất người dân qua lại các chốt kiểm soát hoặc chỉ lập chốt tại khu vực phức tạp, cần có sự kiểm soát từ xa và có sự điều tiết.

Trường hợp các chốt có tình trạng ùn ứ thì lực lượng chức năng cần có biện pháp giải tỏa ngay như quay đầu, chuyển hướng. Tất cả phải đảm bảo mục tiêu không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách theo Chỉ thị 16.

Ngoài ra, hiện nay, các quận huyện, TP Thủ Đức cần rà soát các cơ quan, đơn vị, cơ sở... đang hoạt động trên địa bàn xem có thuộc diện theo Chỉ thị 16 hay không. Có đảm bảo quy định giảm số người làm việc tại văn phòng và nếu không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch thì yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Công nhân được công ty bố trí xe đưa đón để làm việc hằng ngày

Đối với các công ty, xí nghiệp cần tổ chức đưa đón bằng ôtô hoặc bố trí cho công nhân lưu trú tại công ty để hạn chế tối đa đi lại bằng xe cá nhân. Đồng thời, xem xét điều chỉnh quy mô sản xuất để hạn chế việc đi lại nhằm đảm bảo phòng, chống dịch.

Hiện Sở GTVT TP cũng đã áp dụng công nghệ vào để cấp giấy nhận diện phương tiện (tạo luồng xanh) cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ kinh doanh sản xuất, hàng hóa đến các cảng, xe chở công nhân, chuyên gia...

Các xe được cấp giấy nhận diện phương tiện khi qua các chốt kiểm soát sẽ được lực lượng chức năng quét mã QR Code và ưu tiên cho lưu thông qua chốt.

"Mục tiêu cao nhất của Chỉ thị 16 là giãn cách người với người. Tôi mong thời gian tới, người dân tiếp tục đồng hành, hợp tác với thành phố để thực hiện đúng tinh thần của việc giãn cách xã hội", ông Trần Quang Lâm chia sẻ.

>>> Xem thêm tình hình dịch covid-19 tại TP.HCM mới nhất

Nghìn người chen chân ở chốt kiểm soát Gò Vấp khi TP.HCM giãn cách Hàng trăm phương tiện nối dài, nhích từng mét để qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở quận Gò Vấp (TP.HCM) trong ngày thứ 4 của đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tuấn Kiệt- Hồ Văn