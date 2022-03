Sau khi tỉnh UBND Nghệ An ra công văn phê bình 4 chủ tịch UBND các huyện chậm giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Bắc – Nam, lãnh đạo ở các địa phương này đang nỗ lực giải quyết.



Giữa tháng 3/2022, UBND tỉnh Nghệ An có công văn hoả tốc phê bình 4 chủ tịch UBND các huyện Yên Thành, Hưng Nguyên, Diễn Châu và TX.Hoàng Mai, do thực hiện chưa nghiêm chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), làm chậm tiến độ dự án cao tốc Bắc – Nam ở phía Đông, giai đoạn 2017 – 2020 đi qua tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã hoàn thành các hạng mục còn lại, báo cáo UBND tỉnh trước 17h ngày 11/3/2022. Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành công tác GPMB, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban QLDA 6 - Bộ GTVT trước ngày 25/3/2022.

Sau các thời gian nêu trên, địa phương nào không hoàn thành, Chủ tịch UBND các huyện, TX chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Tăng Văn Luyện – Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết, tiến độ GPMB tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn kéo dài gần 27km, đi qua 12 xã, chia làm hai dự án thành phần gồm: Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 15,34 km; đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài 11,35 km.

Tổng số dân bị ảnh hưởng là 2.509 hộ, trong đó có 18 hộ dân ở xã Diễn Đoài chưa nhận tiền đền bù vì yêu cầu hỗ trợ 5 lần, trong khi đó UBND tỉnh Nghệ An chỉ áp dụng mức hỗ trợ 2 lần.

“Mặc dù chính quyền địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, vận động và có các văn bản liên quan nhưng người dân vẫn chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Chúng tôi biết trách nhiệm đó cần giải quyết nên cả bí thư, chủ tịch cùng vào cuộc. Đến nước cuối cùng mới áp dụng cưỡng chế thu hồi đất sớm nhất có thể” – ông Luyện cho hay.

Nhà thầu thi công cầu vượt cao tốc Bắc - Nam ở Nghệ An - Ảnh: Quốc Huy

Còn tại huyện Diễn Châu, huyện này đang tiếp tục đẩy nhanh xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xã Diễn Đoài để giao đất cho các hộ dân xây dựng nhà ở. Vận động các hộ dân được bố trí đất tại các khu tái định cư, sớm tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng nơi ở cũ. Đồng thời cùng với các đơn vị điện lực, viễn thông khẩn trương di dời hệ thống điện trung, hạ thế, cáp viễn thông.

Tại thị xã Hoàng Mai, theo báo cáo về tiến độ dự án, có 4 hộ ở xã Quỳnh Trang và 7 hộ ở xã Quỳnh Vinh đã mời nhận tiền 2-3 lần, đã đối thoại nhưng chưa thống nhất nhận tiền đền bù. Địa phương này đang tiếp tục nỗ lực vận động người dân để sớm giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng thi công tuyến cao tốc này.

Còn tại UBND huyện Yên Thành, địa phương này đã ban hành các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư liên quan đến dự án đường cao tốc Bắc – Nam đi qua.

Dự kiến, UBND huyện Yên Thành sẽ triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất hộ dân còn lại trước ngày 31/3.

Ông Hoàng Văn Long – Chủ tịch UBND xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) cho biết, với 14 hộ dân có mộ chôn cất ở nghĩa trang Đại Huệ đã thống nhất di dời đưa đến nơi khác. Công tác di chuyển các ngôi mộ sẽ do từng gia đình chọn ngày di dời, phù hợp với phong tục mai táng ở địa phương.

Nhà thầu đang thi công đoạn qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - Ảnh: Quốc Huy

“Ngày 23/3, chúng tôi họp với nhân dân xóm Đại Huệ đã đồng ý việc di dời nghĩa trang đến nơi khác. Trước đây, các hộ dân nghĩ gia đình mình có mộ sẽ được nhận đất và nếu không sử dụng thì chuyển cho người khác.

Cụ thể, những hộ dân có đất di dời đến nơi khác chôn cất thì nhà nước hỗ trợ các chi phí. Trường hợp không có chỗ chôn cất thì nhà nước hỗ trợ đất để di chuyển. Sau khi nghiệm thu nếu đất không sử dụng thì sẽ phải trả lại theo quy định” – ông Long thông tin.

Giải phóng mặt bằng đạt 99,9%?

Ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tuyến đường cao tốc Bắc – Nam đoạn đi qua Nghệ An kéo dài 87,8km, đến nay đã hoàn tất công tác GPMB 99,9%.

“Nghệ An đến nay đã giải phóng mặt bằng gần xong, quyết tâm trong tháng 3 sẽ dứt điểm toàn tuyến. Một số hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng không thuê được nơi ở mới tại vùng nông thôn.

Trong khi đó, con cái học hành online, nếu di chuyển ra nơi ở mới chưa có mạng internet sẽ bị gián đoạn. Khu vực nhà tái định cư chưa hoàn thành nên các gia đình xin ở lại một thời gian ngắn” – ông Vinh thông tin.

Dự kiến, công tác di dời các hộ dân, bố trí khu tái định cư mới sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3/2022.

Người dân chặn cửa mỏ đất san lấp cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ An Nhiều lần làm việc với chính quyền các cấp ở Nghệ An để đưa máy vào mỏ nhưng doanh nghiệp vẫn bị người dân lập lán chặn đường, không cho vào chở đất phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam.

Quốc Huy