Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất khẳng định taxi công nghệ đang hoạt động trái phép gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Trao đổi với VietNamNet sáng 24/11, ông Phạm Vũ Cường, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết sau 10 ngày triển khai phương án tổ chức phân luồng lại giao thông trước khu vực nhà ga quốc nội tình hình giao thông đã ổn định.

Giao thông trước khu vực nhà ga đã thông thoáng, không còn cảnh hàng trăm xe ô tô nhích từng mét chen chúc nhau đón trả khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất không còn cảnh lộn xộn sau khi triển khai phân làn ô tô đón/trả khách

Ông cho biết những ngày qua báo chí liên tục phản ánh về việc "taxi công nghệ gặp khó khăn" khi cơ quan chức năng thực hiện phân luồng đón/ trả khách ở sân bay.

“Hiện nay, hoạt động của taxi công nghệ tại sân bay Tân Sơn Nhất là không phép nhưng không ai đề cập. Theo Thông tư 17 - Nghị định 102 của Bộ GTVT quy định kinh doanh phi hàng không tại các cảng hàng không thì bắt buộc phải đấu giá nhượng quyền khai thác với cảng", ông Cường phân tích.

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho biết việc hành khách "leo tầng cao" đón taxi công nghệ là hướng dẫn hành khách của các đơn vị kinh doanh. Các hãng xe công nghệ không ký hợp đồng lại được đón ở làn thuận tiện như các hãng taxi đã ký hợp đồng thuê vị trí, như vậy mới là không công bằng.

Ông cho biết hiện có rất nhiều hãng taxi nhưng không phải hãng nào cũng được hoạt động tại sân bay.

“Cảng sẽ chọn lọc, doanh nghiệp uy tín, chất lượng mới được ký hợp đồng nhượng quyền. Mỗi hãng cũng chỉ có số lượng xe nhất định, có danh sách để cảng kiểm soát. Các hàng Be, Grab là xu hướng mới, chúng tôi sẵn sàng hợp tác vì cả hành khách và cảng đều được lợi.

Hiện người sử dụng xe công nghệ đang bị ảnh hưởng. Nếu hợp tác, chúng ta sẽ cùng ngồi lại tính toán điều phối để vừa thuận tiện cho hành khách, vừa đảm bảo an ninh trật tự cho sân bay”, ông Cường thông tin thêm.

Hành khách phải leo lên tầng cao đón xe

Lắp thêm thang máy, bố trí nhân viên trực hỗ trợ khách

Ông Phạm Văn Châu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư TCP cho biết hiện khu vực nhà giữ xe có 2 thang máy nên thường xuyên quá tải. Nhiều hành khách phải theo thang bộ với hàng hoá, vali nặng nên rất khó khăn. Đặc biệt, thời điểm Tết đang cận kề, lượng khách tăng cao gây áp lực lớn.

Để tháo gỡ vướng mắc này, hiện đơn vị đang đặt hàng từ nước ngoài để lắp đặt thêm 2 thang máy tại nhà giữ xe để phục vụ hành khách đi xe công nghệ.

Cụ thể, thang máy sẽ được lắp đặt tại khu vực sảnh nhà giữ xe TCP. Hành khách khi xuống máy bay, muốn đón xe công nghệ để về nhà sẽ ra khu vực sảnh nhà xe, đi thang máy lên tầng 2 để đón xe.

Khu vực nhà giữ xe TCP sẽ được lắp đặt thêm 2 tháng máy để hỗ trợ hành khách lên tầng cao đón taxi công nghệ

Trong thời gian này, đơn vị sẽ bố trí nhân viên để hướng dẫn và hỗ trợ hành khách khiêng vác vali lên tầng 2. Phía trên khu vực chờ đón xe, công ty cũng bố trí thêm các ghế ngồi cho khách.

Chiều qua, Cảng vụ hàng không Miền Nam đã chủ trì cuộc họp đánh giá việc thực hiện phương án "Phân làn, hướng lưu thông dành cho người, phương tiện đưa đón hành khách tại cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất" nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đưa/đón hành khách của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại sân bay.

Ông Nguyễn Văn Hanh, Giám đốc pháp chế của Be Group (đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be) mong muốn ký hợp đồng nhượng quyền khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Hãng đề nghị có bố trí làn riêng cho xe công nghệ tại khu vực tầng trệt, có công tác phối hợp hướng dẫn cho hành khách và kiểm soát quản lý tài xế tốt nhất. Đồng thời, đại diện Be Group đề nghị được ứng dụng công nghệ kiểm soát giờ xe ra vào để tránh tình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng và tài xế, cũng như an toàn, an ninh tại khu vực sân bay.

Trong khi đó phía Grab vẫn chưa thể hiện quan điểm có ký nhượng quyền với Cảng hay không.

Phát hiện 6 con trâu trong khu bay cảng hàng không Cát Bi Đàn trâu 6 con của một hộ dân được thả ngay khu vực bảo vệ đường lăn sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tiền ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Tuấn Kiệt