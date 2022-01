Vi phạm nồng độ cồn vượt mức cao nhất, ông Q. liên tục xin lỗi CSGT và xin "bắt quỳ em cũng quỳ" thay cho đóng phạt vì ông không có tiền.

22h ngày 21/1, Đội CSGT Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT đường, bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM ra quân kiểm tra nồng độ cồn nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn vào dịp Tết nguyên đán.

Tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng (quận 3), tổ công tác phát hiện ông L.Đ.Q. (44 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển xe máy loạng choạng nên ra hiệu dừng xe, mời vào chốt để kiểm tra.

Ông Q. không chịu ký vào biên bản vì số tiền nộp phạt quá cao (Ảnh: Hoàng Thuận).

Kết quả, ông Q. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,439 mg/lít khí thở. Bị tổ công tác lập biên bản, thông báo tiền nộp phạt 7 triệu đồng, ông Q. phân trần do cơ quan tổ chức tiệc tất niên nên có uống vài lon bia.

"Tôi không thể nào đóng nổi số tiền lớn đó, lương tôi chỉ có 4 triệu thôi. Cả đời tôi không say, hôm nay tôi mới say. Tôi say thì tôi xin lỗi. Nếu đóng 7 triệu thì các anh lấy xe tôi luôn đi", ông Q. nói.

This video Người đàn ông say xỉn "bắt quỳ em cũng quỳ" chứ không có tiền đóng phạt.

Hơn 30 phút làm việc, ông Q. cho rằng cán bộ CSGT làm đúng nhiệm vụ nhưng từ chối ký vào biên bản vì không biết kiếm đâu ra 7 triệu đồng để đóng phạt. Ông Q. than: "Lỗi các anh phạt là chính xác. Nếu các anh bắt quỳ xuống em cũng quỳ vì không đóng nổi số tiền trên".

Do thuyết phục không được, Đội CSGT Bàn Cờ mời cán bộ công an phường đến ký biên bản làm chứng, đồng thời niêm phong xe máy của ông Q. để tạm giữ 7 ngày theo quy định.

Tổ công tác mời cán bộ công an đến làm chứng (Ảnh: Hoàng Thuận).

Hơn một giờ ra quân, tổ công tác còn lập biên bản xử phạt một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,606 mg/lít khí thở. Với mức này, người vi phạm còn bị tạm giữ giấy phép lái xe 23 tháng.

Theo Phòng PC08, từ nay đến Tết nguyên đán, các đội, trạm thuộc đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra nồng độ cồn hàng đêm để xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Theo Dântrí