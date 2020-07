Hai vụ tai nạn trên QL5 đã cướp đi mạng sống của 2 người và làm một người bị thương nặng.

Lãnh đạo đội CSGT và TT, Công an TP Hải Dương chiều nay (14/7) cho biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên QL5 sáng nay khiến 1 người phụ nữ tử vong và người đàn ông khác bị thương nặng.

Cụ thể vào khoảng 8h40, ô tô BKS 15A-069.44 do ông Trần Thế Chuyền (SN 1958), trú tại xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng) điều khiển đang lưu thông trên QL5.

Khi đi đến Km 59+700, đoạn qua địa phận phường Ái Quốc đã xảy ra va chạm giao thông liên tiếp với 2 xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ

Hậu quả, chị Đỗ Thị Lức (SN 1990, trú tại xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành) tử vong; ông Nguyễn Thanh Tuân (SN 1945, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc) bị thương nặng.

Cùng ngày, vào lúc 5h sáng, cũng trên QL5 đoạn qua xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành cũng xảy ra vụ lái xe máy tự đâm vào xe container đang đậu bên đường.

Ô tô gây tai nạn liên hoàn sáng nay

Khi đó, anh Hạng A Mai (21 tuổi, trú tại Lai Châu) chạy xe máy BKS. 27B2. 058.19 đi theo hướng Hà Nội- Hải Phòng, đâm vào đuôi 1 xe đầu kéo đang đỗ bên đường.

Hậu quả, anh Mai tử vong tại chỗ.

Hoài Anh