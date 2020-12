Trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 51, Thiếu tá CSGT ở Đồng Nai bị xe máy tông trúng làm gãy tay, chân.

Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang làm rõ vụ việc một cán bộ CSGT bị thương tích nặng khi đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 51.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai thăm hỏi Thiếu tá Kiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: CAĐN

Cùng với đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để thăm hỏi, động viên đối với Thiếu tá Đoàn Văn K., cán bộ Trạm 51 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo cơ quan công an, trước đó vào sáng ngày 12/12, tổ công tác của Trạm 51 do Thiếu tá Đoàn Văn K. làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông quốc lộ 51 (thuộc xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) thì bị một xe máy đi sai làn đường tông trúng.

Va chạm mạnh khiến Thiếu tá K. bị ngã xuống đường, gãy tay phải và chân trái.

Ngay sau đó, các cán bộ trong tổ công tác đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), đồng thời phối hợp với Công an huyện Long Thành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

