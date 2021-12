Tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe máy và hai ô tô ở TP.HCM khiến thanh niên 25 tuổi tử vong tại chỗ.

Trưa 9/12, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang điều tra vụ tai nạn xảy ra trên đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Cả ba phương tiện nằm chắn ngang đường

Khoảng 7h sáng cùng ngày, thanh niên chạy xe máy BKS 59C1-179.04 trên đường Phan Văn Hớn, hướng từ đường Dương Công Khi ra quốc lộ 1.

Khi phương tiện di chuyển qua xã Bà Điểm thì xảy ra va chạm liên hoàn với ô tô khách BKS 51B- 035.02 đang dừng đậu bên đường và xe container BKS 50H- 052.98 chạy cùng chiều.

Lực va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị xe container cán chết tại chỗ.

Công an kiểm tra, thu thập chứng cứ điều tra vụ tai nạn

Tại hiện trường, xe máy bị kẹt bên dưới gầm phía sau ô tô khách. Cả 3 phương tiện liên quan trong vụ tai nạn nằm chắn phần lớn diện tích mặt đường khiến giao thông qua khu vực ùn tắc.

Công an huyện Hóc Môn đã có mặt sau tai nạn để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, công an cũng đã lấy lời khai, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thảo Nguyên