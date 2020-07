Đường Võ Văn Kiệt nối dài là 7 trong số 23 vị trí kết nối với tỉnh Long An được TP.HCM đánh giá là đặc biệt quan trọng cần xem xét ưu tiên đầu tư.

Sở GTVT TP.HCM vừa có đề xuất đầu tư kết nối giao thông giữa TP.HCM và tỉnh Long An nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương, trong đó có kéo dài đường Võ Văn Kiệt tới Long An. Hai sở GTVT thống nhất có 23 vị trí kết nối chính giữa hai địa phương.

Theo đánh giá của Sở GTVT TP.HCM, trong 23 vị trí kết nối này có 7 vị trí kết nối đặc biệt quan trọng cần được xét xét ưu tiên đầu tư, thực hiện các thủ tục bổ sung quy hoạch để phục vụ cho việc kết nối giao thông giữa các cụm công nghiệp, cảng hàng hải, các khu vực kinh tế quan trọng nhằm thúc đẩy việc lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế của hai địa phương.

7 vị trí gồm: đường Võ Văn Kiệt nối dài; quốc lộ 50 mở rộng; đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) kết nối với đường tỉnh 826C (huyện Cần Guộc); đường Long Hậu (huyện Nhà Bè) kết nối với đường tỉnh 826E (huyện Cần Guộc) tại vị trí cầu Long Hậu; đường song song quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) kết nối với đường Trục động lực (huyện Cần Guộc); đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) kết nối với đường tỉnh 824 (huyện Đức Hòa) tại vị trí cầu Lớn

Đường Võ Văn Kiệt là trục đại lộ Đông- Tây của TP.HCM

Trong đó, đường Võ Văn Kiệt, TP.HCM đang thực hiện dự án nối dài đường từ nút giao quốc lộ 1 tới nút giao Tân Tạo - Chợ Đệm (Bình Chánh). Sở GTVT 2 tỉnh thống nhất sắp tới đường Võ Văn Kiệt sẽ được nghiên cứu nối dài từ TP.HCM đến KCN Hải Sơn - Tân Đô (huyện Đức Hòa).

Đối với tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn TP.HCM, hiện chỉ rộng 24m, dự kiến mở rộng 52m đoạn từ nút giao Bình Thuận đến Tân Kiên (Bình Chánh) giai đoạn 2021-2025. Đoạn còn lại đến ranh Long An sẽ tiếp tục đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Quốc lộ 50 từ Bình Chánh (TP.HCM) được mở rộng kết nối với Cần Giuộc (Long An). Hiện trạng đường này (phía TP) có bề rộng 9 - 15m, dự kiến mở rộng với quy mô lên 34m (6 làn xe). Trong khi đó, quốc lộ 50 qua tỉnh Long An chưa có kế hoạch đầu tư mở rộng. Qua cuộc họp, tỉnh Long An sẽ làm việc với đơn vị liên quan mở rộng quốc lộ qua địa bàn để đồng bộ với TP.HCM.

TP.HCM cho biết ngoài mở rộng, sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư làm đường song song quốc lộ 50 từ đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh) đến Long An từ giai đoạn 2021-2025. Đoạn qua tỉnh Long An hiện chưa có kế hoạch đầu tư theo quy hoạch, do đó tỉnh này sẽ phối hợp nghiên cứu đầu tư mở rộng cho đồng bộ với TP.

Đặc biệt, TP.HCM và tỉnh Long An cũng sẽ nghiên cứu đường mở mới phía tây bắc dài khoảng 19,8km có điểm đầu tại quốc lộ 1 (Bình Tân) và điểm cuối tại Vành đai 4 gần thị trấn Hậu Nghĩa (Long An) với quy mô 6 làn xe.

Đây là đường trục giao thông rất quan trọng kết nối TP đi tỉnh Long An và các tỉnh miền Tây. Khi tuyến này hình thành sẽ chia sẻ lượng xe trên tỉnh lộ 9 và 10 hiện hữu cải thiện giao thông tạo tiền đề phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam. Do đó, hai địa phương cần tập trung nguồn lực mở đường mới trong giai đoạn từ 2021-2025.

