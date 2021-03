Cả trăm cột điện án ngữ giữa đường Tô Hiệu (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM) vừa mới được nâng cấp mở rộng với kinh phí 191 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, hàng cột điện gần 100 cây đứng án ngữ giữa tuyến đường Tô Hiệu dài khoảng 1,5km. Trong số đó, có một số trụ điện đã xuống cấp, nghiêng về hướng nhà dân hoặc hướng ra đường, khiến ai cũng bất an lo lắng.

Hình ảnh hàng cột điện nằm 'chình ình' giữa đường Tô Hiệu Hàng cột này khoảng 100 cái, kéo dài 1,5km trên đường Tô Hiệu



Mỗi cột điện còn "gánh" hàng trăm dây điện chằng chịt, lòng thòng gần đụng đầu người đi đường.

Anh Quang Linh (ngụ trên đường Tô Hiệu) bức xúc cho biết, mỗi lần đi qua đường này, đặc biệt ban đêm anh rất lo lắng.

"Không biết cột điện sẽ bị ngã và dây điện rớt lúc nào. Với những người có vấn đề về mắt thì có thể tông vào cột điện bất cứ lúc nào"- anh Linh chia sẻ.

Tuy nhiên, điều anh Linh và nhiều người khác thắc mắc là mới đây tuyến đường Tô Hiệu đã được nâng cấp mở rộng nhưng không hiểu sao hàng cột điện cũ kỹ lại đứng ‘chình ình’ giữa lòng đường như vậy?

Qua tìm hiểu của PV, nâng cấp mở rộng đường Tô Hiệu thuộc Dự án cải tạo kênh Hiệp Tân dài khoảng 1,5km với tổng mức đầu tư 191 tỷ đồng. Thời gian thi công dự án từ năm 2016 đến 2019.

Cột điện nằm giữa đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông Một số cột điện có dấu hiệu xuống cấp, nghiêng ra giữa đường hoặc hướng vào nhà dân trực chờ đổ

Những tờ quảng cáo chi chít trên cột điện gây mất mỹ quan

Người dân luồn lách đi như 'diễn xiếc'



Chủ tịch UBND phường Hiệp Tân (quận Tân Phú) Lê Viết Toàn nhìn nhận, hàng cột điện ngoài lòng đường đã gây nguy hiểm cho người dân lưu thông.

Có một số trường hợp không may tông vào cột điện, nhưng may mắn không bị nặng. Nhằm đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã cho vẽ sơn phản quang, ký hiệu để người dân dễ chú ý, né tránh khi lưu thông trên đường.

Ông Toàn cho biết, thời gian qua, địa phương cũng đã làm việc với Công ty điện lực Tân Phú cùng người dân để đưa ra phương án cuối cùng, nhưng đến nay vẫn chưa có sự thống nhất. Hiện người dân không đồng thuận việc đặt trạm biến áp trước nhà mình nên hàng cột điện vẫn chưa được di dời khỏi lòng đường.

Dù vậy, chủ tịch phường Hiệp Tân dự kiến sẽ cố gắng hoàn thành việc di dời cột điện khỏi lòng đường trong năm nay để người dân lưu thông an toàn.

Tuấn Kiệt