Kho tạm giữ phương tiện của phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang đang tồn đọng hàng trăm chiếc xe máy đã hết thời hạn xử lý. Phần lớn trong số này là các xe bị tạm giữ vì vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng sân rộng hơn 200 m2 bên trong trụ sở Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang là nơi tập kết của hơn 250 chiếc xe máy vi phạm đã hết thời hạn xử lý đang chờ làm thủ tục giám định bán đấu giá, nộp vào ngân sách nhà nước.

Phần lớn trong số xe bị tạm giữ này do tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Hơn 250 xe máy đã quá thời hạn xử lý được tập kết tại trụ sở Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng CSGT tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, xử lý 1.140 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có đến 1.085 tài xế xe máy. Chỉ tính riêng trong đợt tổng kiểm soát các phương tiện giao thông thông đường bộ từ ngày 15/5 đến nay đã phát hiện, xử lí 163 trường hợp.

Thượng tá Ngô Văn Phục, phó Trưởng phòng CSGT tỉnh Bắc Giang cho biết: Trong số hơn 250 xe vi phạm quá thời hạn xử lý đang chờ làm thủ tục giám định bán đấu giá tại sân phòng CSGT có đến 80% là xe vi phạm nồng độ cồn.

Nhiều chiếc xe đã bị hư hỏng thậm chí là mọc cây.

Nhận định về lí do nhiều tài xế bỏ xe không đến nộp phạt thượng tá Phục nhận định do nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức cao. Mức phạt hành chính lên đến hơn 7 triệu đồng mà giá trị của xe thấp dẫn đến bỏ xe. Một lí do khác cũng khá phổ biến là do tài xế không có giấy tờ xe. Bao gồm các loại giấy tờ như đăng ký xe, giấy phép lái xe….

Cũng có thể nhiều trường hợp người dân chưa đủ tiền nộp phạt hoặc vì một lý do nào đó mà chưa thu xếp được công việc đến nộp phạt, lấy xe về.

Đại uý Nguyễn Văn Thanh, đội xử lý vi phạm, phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang gặp nhiều khó khăn để tìm ra chỗ để của xe vi phạm.

Việc các tài xế không đến nộp phạt để nhận xe về khiến các kho tạm giữ phương tiện của Phòng CSGT tỉnh Bắc quá tải, bảo quản các xe này gặp nhiều khó khăn.

Theo quy định hiện hành cho phép cảnh sát tịch thu, bán đấu giá để sung công quỹ với xe máy bị tạm giữ quá 30 ngày mà chủ xe không đến nhận. Từ khi lập biên bản, thông báo cho người vi phạm cũng như đăng trên phương tiện thông tin đại chúng sẽ chỉ còn 3 tháng thay vì một năm như trước đây.

