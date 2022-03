Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam loại trừ khả năng ca nô đâm vào cồn cát ở khu vực Cửa Đại, Hội An (Quảng Nam) dẫn đến vụ tai nạn làm 17 người tử vong.

Trao đổi với VietNamNet, ông Tống Hoàng Kha, Cục phó Đường thuỷ nội địa Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, hiện vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra làm rõ. Bước đầu xác định thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu có đầy đủ bằng lái, chứng chỉ theo quy định.

Trong đó, thuyền trưởng hạng 3 được cấp bằng lái lần đầu năm 2016, tháng 2/2022 vừa được cấp lại và bằng lái có thời hạn đến tháng 5/2027.

Ông Kha đánh giá, đây là vụ tai nạn đáng tiếc, còn việc tổ lái tàu trong vụ tai nạn có liên quan trách nhiệm hay không phải chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Để phục vụ công tác điều tra tai nạn, lực lượng chức năng đang khảo sát, ghi nhận hiện trạng hệ thống phao, biển báo để xem xét có dấu hiệu va chạm hay không.

Cục Đường thuỷ nội địa loại trừ khả năng tàu đâm vào cồn cát bị lật ( Ảnh: Hồ Giáp)

Liên quan đến nghi vấn tàu cao tốc (Phương Đông 05) va vào cồn cát, hỏng mũi, dẫn đến bị lật làm 17 người chết, đại diện Cục Đường Thuỷ nội địa thông tin thêm, ngay sau khi tàu bị lật chiều 26/2, đơn vị quản lý luồng đã đo đạc.

Theo đó, mực nước tại vị trí tàu lật là 3,5 m. Mớn nước (đáy) của tàu là 0,75 m. Ở độ sâu này, khả năng tàu va đập vào nền cát là không thể, bởi đáy tàu còn cách nền hơn 2m. Trong khi theo báo cáo ban đầu, vị trí tàu gặp nạn nằm trong phạm vi luồng tàu, khả năng tàu không đi sai luồng.

Một cán bộ Bộ GTVT thông tin thêm, tại thời điểm tai nạn, có ý kiến cho rằng do sóng to bị lật, có người lại nói do đâm vào cồn cát.

Tuy nhiên, vị này nói rõ, tại vị trí tai nạn khi lực lượng đo mực nước sâu 3,5m nên không thể nói tàu đâm vào cồn cát.

Vị này cho biết thêm, theo các chuyên gia thuỷ lợi, thuỷ văn đánh giá, khu vực Cửa Đại quy luật lắng bồi khá phức tạp, có khi năm nay cồn cát xuất hiện bên tả, sang năm lại xuất hiện bên hữu ngạn.

"Việc xuất hiện các cồn cát ngầm bên dưới không phải tàu đâm vào, nhưng khi sóng đâm vào cồn cát dội ngược trở lại có thể đập mạnh vào thân tàu. Tuy nhiên, đây chỉ là giả định, còn kết luận cuối cùng phải chờ kết luận của cơ quan điều tra", vị này cho biết.

