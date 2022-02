Việc xe công nghệ được bố trí làn D1 tại tầng trệt nhà giữ xe ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất giúp hành khách thoát cảnh leo lầu để đón taxi.

Ngày 17/2, sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu vận hành thử nghiệm khu vực đón khách dành cho xe công nghệ tại tầng trệt nhà giữ xe TCP.

Xe công nghệ có làn riêng đón khách tại tầng trệt nhà giữ xe Tân Sơn Nhất

Theo đó, ứng dụng Be là hãng đã hoàn tất các thỏa thuận và được mở thêm điểm đón khách ở làn D1 ga quốc nội (tầng trệt, nhà ga TCP).

Vị trí đón của hãng được bố trí từ cột số 1 đến 5, với 5 xe vào cùng lúc. Khách đón ô tô ở làn D1 phải trả thêm 25.000 đồng và 10.000 đồng phí giống như điểm đón ở ga quốc tế.

Việc bố trí thêm làn đón khách tại tầng trệt nhà giữ xe TCP góp phần mang đến các lợi ích di chuyển cho hành khách để không phải chen lấn, vất vả di chuyển lên các tầng trên cao của nhà giữ xe.

Đồng thời, việc triển khai làn D1 cũng góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh an toàn sân bay, cũng như hỗ trợ nhu cầu di chuyển đi lại của người dân.

Làn D1 nằm tại tầng trệt nhà giữ xe TCP là nơi xe công nghệ được đón khách

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng phòng vận hành nhà xe TCP cho biết làn D1 trước đó chưa khai thác.

Làn này bổ trợ cho làn D - nơi taxi, ô tô ký hợp đồng với sân bay vào đón khách được nhà xe xây dựng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng như hệ thống biển báo, ô đậu xe, cabin soát vé...

Làn D1 nằm ở tầng trệt nhà xe TCP song song với các làn xe khác trước ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất.

Việc mở làn này giúp ô tô công nghệ đón khách được triển khai nhằm thuận lợi cho khách đi lại, giảm tình trạng ùn ứ, lộn xộn.

Hiện nay, làn D1 đang có hai hãng công nghệ được phép hoạt động gồm Be và Grab

Hồi cuối năm 2020, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức phân luồng, sắp xếp lại các làn đón khách tại ga quốc nội với 4 làn: A, B, C, D.

Trong đó, làn A (sát nhà ga) chỉ cho xe chở người vào sân bay. Hai làn B và C dành cho ô tô cá nhân vào đón người. Làn D (trong nhà xe TCP) dành cho taxi, ô tô kinh doanh vận tải đón khách.

Sau điều chỉnh, xe công nghệ không được đón khách tại các làn đường trên mà phải đón ở tầng 3, 4, 5 nhà xe TCP.

Từ mùng 3 Tết Nhâm Dần, lượng khách trong nước đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng đột biến, có thời điểm đạt trên 100 nghìn lượt khách/ngày dẫn đến tình trạng ùn ứ, lộn xộn tại khu vực đón xe. Nhiều khách bị chèo kéo, ép giá cao khi đón xe.

Sau đó, lực lượng chức năng đã linh động tổ chức cho phép xe công nghệ không được đón khách tại làn D nhằm giải tỏa khách.

Khách đến ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất giảm mạnh

Theo thống kê từ Cảng vụ hàng không miền Nam, từ sau rằm tháng giêng lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu giảm mạnh.

Trong ngày hôm nay, lượng khách đến đạt 41.000 nghìn lượt, chiều đi đạt gần 24.000. So với ngày hôm qua, lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất giảm hơn 12.000 khách (lượng khách đến ngày 16/2 là 53.000 khách).

Tuấn Kiệt