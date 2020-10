Ảnh hưởng của vùng áp thấp sau đó là áp thấp nhiệt đới, miền Trung sẽ có mưa to đến rất to và kéo dài nhiều ngày, nguy cơ lặp lại trận lũ lịch sử 2017.

Chiều nay (7/10), vùng áp thấp đã đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Miền Trung đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, riêng Đà Nẵng có nơi trên 150mm.

Từ nay đến ngày 10/10, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-600mm; ở Nghệ An có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Theo Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm, hiện trên biển ở phía Đông của Philippines đã bắt đầu hình thành nhiễu động. Theo tính toán, phân tích của đơn vị này thì trong tuần tới từ 13-14/10 sẽ tiếp tục có một áp thấp nhiệt đới hình thành có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.

"Đây là điểm cần lưu ý bởi sau mưa lớn thì chúng ta có thể sẽ tiếp tục có hình thái thời tiết cực đoan, nguy hiểm”, ông Khiêm nói.

Đối với mưa lớn do ảnh hưởng của vùng áp thấp, ông Khiêm cho biết, sẽ có 2 đợt mưa lớn, đợt 1 kéo dài đến ngày 11/10, trọng tâm là ngày và đêm 7/10, tập trung ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Đối với đợt 2, lượng mưa sẽ tùy thuộc vào cường độ và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới/bão.

Tổng kết 2 đợt, lượng mưa từ 500-1.000mm, có nơi cao hơn. Mưa lớn kéo dài dài liên tục nên nguy cơ lũ quét ở vùng núi phía Tây Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ.

Lũ ở các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố khả năng trên báo động 2, trên sông La, sông Cả báo động 1; các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên trên báo động 2, sông nhỏ có nơi báo động 3.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, với lượng mưa dự báo rất lớn ở các tỉnh Trung Bộ, bình quân có nơi đến 1.000mm nên khả năng lặp lại trận lũ lịch sử như năm 2017 là rất cao.

Ông Hiệp yêu cầu các đơn vị quản lý các hồ chứa ở khu vực Trung Bộ phải ở báo động cao nhất vì mưa cực đoan rất lớn. Riêng Tả Trạch, Ngàn Trươi, Cửa Đạt phải đặt trong tình trạng đặc biệt, ưu tiên chỉ đạo để điều tiết lũ. Lực lượng công an, quân đội cần sẵn lực lượng, phương tiện để tiếp cận khi ngập lụt trên diện rộng.

