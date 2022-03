Công an TP.HCM vừa có thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của một số người liên quan tới vụ bà Nguyễn Phương Hằng.

Một trong những người quyết liệt tố cáo hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) chính là bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh).

Theo đó, trong ngày 25/3, ca sĩ Vy Oanh đã nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Diễn biến này diễn ra 1 ngày sau khi cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo thông báo này, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được đơn tố cáo giác của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh với nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube…) nhiều lần tổ chức livestream trên mạng internet, thực hiện hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành giải quyết tố giác tội phạm nêu trên. Nay, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác của bà Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) là: đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 190-01, quyết định khởi tố bị can 300-50 ngày 24/3 đối với Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trong suốt gần 1 năm ồn ào bằng các buổi livestream trên mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng có dấu hiệu xúc phạm, vu khống rất nhiều người. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, ngay sau khi nhận thông báo này, ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư bảo vệ quyền lợi đã làm việc với cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để khai báo với tư cách làm bị hại trong vụ án.

Được biết, trong suốt gần 1 năm tổ chức các buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng đã “réo” tên rất nhiều cá nhân, tổ chức với lời lẽ hằn học, có dấu hiệu vu khống, xúc phạm. Do đó, có nhiều cá nhân, tổ chức đã gửi đơn tố cáo bà Hằng đến Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương.

Trong những đơn tố giác gửi đến Công an TP.HCM có trường hợp ca sĩ Vy Oanh.

Ca sỹ Vy Oanh trong một lần làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: FB Nhân vật

Trong đơn, nữ ca sĩ này có liệt kê 7 lần (từ ngày 16/5 đến 19/10/2021), bà Hằng livestream có đề cập đến mình. Nữ ca sĩ cho rằng, bà Hằng sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm mình với hàng loạt từ ngữ.

Vy Oanh nêu, bà Hằng lặp lại từ “đẻ thuê” 10 lần, “làm gái bao” lặp lại 2 lần, “làm bé” lặp lại 2 lần, “giật chồng và “giựt chồng” lặp lại 3 lần, “Zĩ dãng zơ záy” (dĩ vãng dơ dáy) lặp lại 9 lần trong các buổi livestream…

Ngoài ra, còn có nhiều đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của các cá nhân khác gửi đến Công an tỉnh Bình Dương như: Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ca sĩ Thuỷ Tiên, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni… Nguồn thông tin cho hay, các đơn thư tố cáo này sẽ được Công an tỉnh Bình Dương chuyển giao cho Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cũng nguồn tin cho hay, hiện Công an TP.HCM đang tập trung lấy lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng, làm rõ vai trò của những người giúp sức, có dấu hiệu đồng phạm với bà Hằng để xử lý theo quy định pháp luật.

Trang Nguyễn