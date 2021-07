Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi các cơ sở kinh doanh nhà trọ phòng ở miễn, giảm tiền thuê cho công nhân, người lao động khó khăn.

Hôm nay (23/7), ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, cơ sở cho thuê nhà trọ trên địa bàn tỉnh đề nghị xem xét miễn, giảm tiền thuê nhà trọ, phòng ở cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, thu nhập, sinh hoạt hàng ngày của người dân, đặc biệt là đối tượng người lao động nghèo, những công nhân không thể đi làm việc do thực hiện chính sách giãn cách xã hội của tỉnh, họ đang rất cần sự chung tay chia sẻ khó khăn của xã hội, trong đó có các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú và các cơ sở cho thuê nhà trọ.

Do đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú và cơ sở cho thuê phòng trọ, trên tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với xã hội, đồng hành cùng với Nhà nước, theo phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau” để xem xét miễn, giảm tiền cho thuê phòng ở, nhà trọ cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch gây ra, nhằm giúp các đối tượng này giảm bớt gánh nặng, khó khăn trong thời điểm này.

Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, mở rộng chính sách đặc thù nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động tự do bị mất việc, ngừng việc, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH, qua rà soát thống kê, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến hỗ trợ cho hơn 104 nghìn người thuộc 8 nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68, với kinh phí hơn 203 tỷ đồng.

Riêng nhóm đối tượng liên quan đến chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động, đào tạo duy trì việc làm… sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, đề xuất của các doanh nghiệp nhằm có sự hỗ trợ phù hợp.

Cùng với đó, tỉnh cũng mở rộng đối tượng hỗ trợ với hơn 40 ngàn lao động không có giao kết hợp đồng với số tiền 140 tỷ đồng, 5.880 trường hợp thuộc 4 nhóm đối tượng cần hỗ trợ do gặp khó khăn do đại dịch là người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo và trẻ em phải cách ly tập trung với tổng kinh phí 6,8 tỷ đồng.

