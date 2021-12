Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá băng nhóm chuyên đánh tráo sổ đỏ của người dân với những mánh lới tinh vi, sau đó lừa đảo chiếm đoạt 100 tỷ đồng.

Ngày 16/12, Công an TP Cần Thơ đang mở rộng điều tra vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khoảng 100 tỷ đồng do Lưu Hoàng Hải (49 tuổi, ngụ phường 9, quận 6, TP.HCM) cầm đầu. Trong vụ án này, cơ quan công an đã khởi tố 11 bị can.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bị can Hải và đồng bọn thực hiện 7 vụ lừa đảo với số tiền khoảng 100 tỷ đồng.

Bị can Lưu Hoàng Hải và tang vật. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo cơ quan điều tra, Hải và đồng bọn tìm số điện thoại của người đang cần bán đất, bán nhà (thông qua môi giới, rao bán trên mạng, số điện thoại cắm biển trên đất) để xin giấy "sổ đỏ" photo.

Nhận được giấy "sổ đỏ" photo, nhóm của Hải mang đi làm giả.

Sau đó, nhóm này lấy tên giả, dùng sim điện thoại khuyến mãi gọi cho chủ đất hẹn xem vị trí thửa đất, nhà và "sổ đỏ" bản chính để đặt cọc. Tại đây, lợi dụng chủ đất mất cảnh giác, nhóm này đánh tráo lấy "sổ đỏ" thật.

Không dừng lại, băng nhóm này tiếp tục làm giả giấy tờ tùy thân của chủ đất như: CMND, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn để ủy quyền, chuyển nhượng cho người khác với giá rẻ hơn giá thị trường. Thực hiện xong giao dịch, Hải và đồng bọn tắt điện thoại di động.

Băng nhóm chuyên đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt 100 tỷ đồng. Ảnh: Công an Cần Thơ

Do "sổ đỏ" là thật nên Văn phòng công chứng và Phòng Tài nguyên và Môi trường không phát hiện ra. Vì vậy, đến khi chủ đất phát hiện thì hợp đồng chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản đã qua nhiều người khác nhau.

T.Chí