Dự báo bão số 10 di chuyển hướng Tây Tây Nam, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hoà.

Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, lúc 7h sáng nay (4/11), bão số 10 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ khoảng 3h sáng trở lại đây, bão lặp lại chu kỳ như hôm qua là có vùng mây đối lưu mạnh, hơi lệch về phía Tây Bắc.

Theo ông Lâm, sáng nay bão có xu hướng mạnh lại, dao động cuối cấp 8, đầu cấp 9.

Dự báo hướng đi của bão số 10. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10km/h. Trong 24 - 48h tiếp theo di chuyển hướng Tây Tây Nam, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hoà.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4-6m; biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6, từ chiều nay tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Từ đêm nay đến ngày 6/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt; ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Từ ngày 5-7/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Bão số 10 tiến vào bờ, Quảng Nam khẩn trương sơ tán dân trước 11h ngày 4/11 Để phòng chống bão số 10, Quảng Nam yêu cầu sơ tán, di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trước 11h ngày 4/11.

Hương Quỳnh