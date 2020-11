Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, 7h sáng nay (5/11), vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ngãi đến Phú Yên khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo hướng đi của bão số 10. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Đến 7h ngày 6/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,0 đến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 4-5m; biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3-4m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm nay, trên đất liền ven biển Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Phú Yên có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Trong ngày 5-6/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt; ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Từ ngày 5-7/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 6h sáng nay, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.884 phương tiện/232.118 người, biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong đó có 19 tàu/90 lao động nằm trong khu vực nguy hiểm, tuy nhiên đây là các tàu hoạt động ở ven bờ, đi về trong ngày.

Các tỉnh từ Quãng Ngãi đến Khánh Hòa đã rà soát, chuẩn bị công tác sơ tán dân trước khi bão đổ bộ. Tổng số dân dự kiến sơ tán 7.688 hộ/28.285 người, trong đó đã thực hiện sơ tán 2.178 hộ/8.125 người.

Tính đến sáng nay, bão số 9 khiến 40 người chết và 43 người mất tích.

Để chủ động phòng tránh bão và mưa lũ, từ hôm nay các lực lượng tạm dừng công tác tìm kiếm cứu nạn và sẽ tiếp tục triển khai sau khi bão tan, thời tiết thuận lợi.

Hương Quỳnh