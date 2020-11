Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến nay, bão số 9 đã khiến 36 người chết, 46 người mất tích. Tại Quảng Nam, duy trì lực lượng 7.239 người và 103 phương tiện các loại, trong ngày 2/11 đã tìm được 3 thi thể tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Tại Bình Định, do ảnh hưởng của bão số 10, tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ trên biển đã về căn cứ để đảm bảo an toàn. Về ngập lụt, Nghệ An hiện còn 16.370 hộ, Hà Tĩnh là 607 hộ.