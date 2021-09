Bão số 5 đang giật cấp 12, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông. Dự báo vùng trọng tâm ảnh hưởng là từ Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin, lúc 8h sáng nay (11/9), tâm bão số 5 ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông, cường độ cấp 10, giật cấp 12.

Dự báo hướng đi của bão số 5. Ảnh: NCHMF

Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-7km/h, hướng về phía đất liền các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi, đây cũng là vùng trọng tâm tác động của bão số 5.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm

Ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4-6m; biển động rất mạnh.

Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4-5m; biển động rất mạnh.

Ngày hôm nay khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Ngãi gió mạnh dần lên; gió mạnh nhất trên đất liền do ảnh hưởng của bão số 5 là khoảng cấp 7, giật cấp 9; vùng ven biển có thể đạt cấp 8 (bờ biển Đà Nẵng, Bắc Quảng Nam), giật cấp 10, trọng tâm là các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Từ nay đến 13/9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt; Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Ngày 12-14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250mm/đợt.

Từ nay đến 12/9, các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế lên BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Các sông từ Thanh Hoá đến Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum lên BĐ1 và trên BĐ1.

Hương Quỳnh