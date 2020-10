Bão số 9 di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng. Dự báo từ đêm mai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Tại cuộc họp thông tin về diễn biến bão số 9 chiều nay (26/10), ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 9 di chuyển tương đối nhanh, dự kiến đi vào khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ.

Dự báo hướng đi của bão số 9. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

“Với địa hình hơi vòng ra bên ngoài nên khoảng cách từ giới hạn phía Đông Biển Đông vào đất liền tương đối ngắn so với việc đi lên Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Do đó, trong vòng 48 tiếng tới, bão có khả năng đi vào đất liền, tác động gây mưa, gió...", ông Lâm nói.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia) cho biết, chiều nay cường độ bão là cấp 12, giật cấp 15. Đây là cơn bão mạnh nhất, lớn nhất trong mùa mưa bão năm nay.

Theo ông Năng, bão di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng. Do di chuyển nhanh nên sẽ ảnh hưởng đến ngoài khơi và ven bờ sớm, từ đêm mai (27/7) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Hệ quả của bão số 9 gồm tổ hợp liên hoàn: Gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể đến 10m, nước biển dâng, mưa lớn và gió mạnh trên đất liền và cuối cùng là gây lũ trên các lưu vực sông.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết

Ông Năng cho hay, bão số 9 với cường độ rất mạnh cấp 12-13 sẽ gây những đợt sóng cao tới 10m trên Biển Đông.

Khi bão đi sâu vào vùng biển Trung Bộ, độ cao sóng ít suy giảm với lý do đây là khu vực biển thoáng, không bị che chắn, độ sâu của biển lớn, và dốc nên mức độ làm giảm sóng do ma sát ít.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình – Phú Yên sóng cao 4-7m, vùng gần tâm bão (Đà Nẵng tới Bình Định), bao gồm các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm sóng cao 6-8m, gió tại Lý Sơn có thể đạt cấp 11-12.

Về nguy cơ nước dâng, mặc dù nhiều khu vực không bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng do hoàn lưu bão lớn, các khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định cần đề phòng nước dâng do bão từ 0,5-1,5m.

Nguy cơ ngập úng cao tại khu vực trũng, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Do mưa lớn nên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ mới. Mực nước trên nhiều sông có khả năng lên BĐ2-BĐ3, có sông vượt BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng trở lại.

Ngoài ra, nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên; nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu trong đợt lũ này.

Khả năng sắp xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới

Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm thông tin thêm, ngày 28 bão vào sát bờ, nhưng đêm 27 đã có mưa to và giông, gió giật.

Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm

Ông lưu ý công tác phòng chống, sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, tàu thuyền cần hoàn tất trong ngày 27/10.

Ông Lâm đưa ra cảnh báo, mặc dù Nghệ An, Hà Tĩnh nằm xa vùng trọng tâm bão nhưng lại hứng lượng mưa được dự báo lớn nhất trong đợt này.

Theo ông Lâm, bão số 9 được dự báo có cường độ như bão Damrey đổ bộ vào Khánh Hòa tháng 12/2017. Các dự báo hiện cho thấy, khi bão tác động vào đất liền thì gió đạt cấp 11, nhưng khu vực miền Trung đã chịu tác động của mưa lũ từ đầu tháng 10 đến nay nên tác động đến khu vực này được nhận định rất nặng nề.

Ngoài ra, có khả năng cao ngay sau bão số 9 sẽ có 1-2 xoáy thuận nhiệt đới nữa ảnh hưởng đến Việt Nam trong nửa đầu tháng 11.

Bão số 9 mạnh, vùng ảnh hưởng rộng, Thủ tướng họp khẩn với địa phương Sáng nay (26/10), trước tình hình bão khẩn cấp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điều hành cuộc họp trực tuyến với các địa phương để ứng phó bão. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Hương Quỳnh