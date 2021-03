Công an vừa phát hiện bắt giữ 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đang chuẩn bị xuất cảnh qua Campuchia.

Chiều 20/3, Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ 5 người mang quốc tịch Trung Quốc tại một vườn cây ngoài đồng vắng ở khu vực ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, do nghi vấn nhập cảnh trái phép và đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia.

5 người Trung Quốc đang ngồi trong vườn cây chuẩn bị xuất cảnh qua Campuchia - Ảnh: N.T

Trưa 18/3, người dân trình báo với Công an huyện Châu Phú, có nhóm người đang tụ tập tại vườn cây ngoài đồng vắng biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, 5 người nói trên mang quốc tịch Trung Quốc. Những người này không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Qua làm việc, cả 5 người này khai đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn vào ngày 14/3. Sau nhiều ngày đi ô tô thì đến khu vực nói trên.

Trong lúc đang chờ một đối tượng đã liên lạc từ trước để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: N.T

Hiện 5 người Trung Quốc này đang được cách ly tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.

Hoài Thanh