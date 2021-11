Mặc dù đang trong thời gian diễn ra dịch bệnh, nhóm thanh niên ở Đồng Nai vẫn gọi thêm nhiều nữ tiếp viên rồi tụ tập cùng nhau “bay lắc”, sử dụng ma túy.

Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) ngày 5/11 bắt quả tang 9 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy trong thời gian bùng phát dịch bệnh. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nhóm nam nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy - Ảnh: CACC

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an phường Trảng Dài bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên địa bàn, phát hiện có 9 đối tượng (gồm 4 nam, 5 nữ) đang tụ tập bên trong, “bay lắc” trong tiếng nhạc lớn.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trước đó cùng tham gia ăn nhậu tại một quán karaoke trên địa bàn phường An Bình (TP Biên Hòa). Tuy nhiên, do sử dụng ma túy bên trong phòng nên chủ quán yêu cầu cả nhóm ra ngoài.

Các đối tượng sau đó đã nhờ người liên hệ thuê căn nhà nói trên với giá 3 triệu đồng, đồng thời gọi thêm một số tiếp viên nữ đến phục vụ, cùng nhau sử dụng ma túy.

Theo cơ quan công an, trong số 5 tiếp viên nữ có mặt tại địa điểm này có một người được phát hiện dương tính với Covid-19.

Xuân An