Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ Bùi Trung Kiên (25 tuổi, trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, sáng 31/7, em Đ.N.T.C (16 tuổi, trú tại thị trấn Vũ Quang) đến nhà cô ruột tại xã Quang Thọ chơi thì bị mất trộm điện thoại.

Sau khi trộm điện thoại của C., đối tượng đã dùng điện thoại quay lén cảnh C. đang tắm tại nhà cô ruột của mình.

Đến ngày 11/8, người dùng điện thoại của C. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của thiếu nữ này đăng nhập trên điện thoại và đổi tên tài khoản thành “Lãng Mạn”, vẫn giữ nguyên ảnh đại diện và các thông tin ban đầu.

Kiên tại cơ quan điều tra

Tang vật công an thu giữ

Đối tượng trộm chiếc điện thoại đã gửi các video quay trộm C. đang tắm đến tài khoản khác của C. và đe dọa sẽ đăng các video này lên mạng xã hội. Đồng thời yêu cầu C. đưa 30 triệu đồng để xóa video.

Đến 17h ngày 11/8, C. và đối tượng thống nhất sẽ gặp và giao nhận tiền. Đến điểm hẹn, C. đưa cho đối tượng 3 triệu đồng và yêu cầu xóa những video nói trên nhưng đối tượng không thực hiện mà lên xe bỏ đi.

Cùng ngày, C. đã tố cáo hành vi của đối tượng trên lên Công an huyện Vũ Quang. Công an xác định, đối tượng gây ra sự việc là Bùi Trung Kiên nên đã bắt giữ Kiên cùng tang vật.

Công an huyện Vũ Quang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thiện Lương